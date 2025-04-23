Президент Росії Володимир Путін та колишній диктоатор Сирії Башар Асад / © Associated Press

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У Кремлі відмовили у проханні нової влади Сирії видати колишнього диктатора цієї країни Башара Асада, який втік до Москви після падіння режиму.

Про це вперше публічно повідомив президент Сирії Ахмад аль-Шараа в інтерв’ю виданню The New York Times.

За його словами, в січні 2025 року сирійські офіційні особи попросили Кремль видати Асада як умову для збереження військової присутності Росії в Сирії. Але російські офіційні особи відхилили цей запит.

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«Ми сказали всім сторонам, що ця військова присутність має відповідати правовій базі Сирії. І будь-які нові угоди мають забезпечити незалежність Сирії, стабільність її безпеки та те, що присутність жодної країни не створює загрози чи небезпеки для інших країн через територію Сирії», — додав аль-Шараа.

Проте сирійська влада досі відкрита до переговорів із Кремлем.

«Росія є постійним членом Ради Безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років», — сказав аль-Шараа.

Нагадаємо, раніше ЗСІ повідомляли про вимогу сирійського влади до Москви видати Башара Асада для суду за злочини проти свого народу.