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Венс поділився спогадами про останню зустріч із Папою Римським Франциском
Зустріч із Папою стала для Венса несподіваним і зворушливим моментом, який він назвав подарунком долі.
Після відвідин Тадж-Махалу віцепрезидент США Джей Ді Венс уперше поділився спогадами про розмову з Папою Франциском на Великдень менш ніж за день до його смерті.
Про це пише The Washington Post.
«Це насправді дещо неймовірне», — сказав Венс журналістам на військовому летовищі в Агру. «І, звісно, коли я з ним бачився, не мав уявлення, що йому залишилося менше 24 годин. Я вважаю це великим благословенням», — додав він.
Під час короткого візиту до Ватикану в неділю Венс потиснув руку Папі Франциску та подякував йому за духовне лідерство. «Я просто намагаюся пам’ятати, що мені пощастило — я зміг потиснути йому руку і сказати, що щодня молюся за нього, бо це справді так», — сказав він.
Хоча Венс знав про стан здоров’я Папи, але зізнався, що не усвідомлював, наскільки він серйозний.
Нагадаємо, Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35. Повідомляється, що він смерть сталася внаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.