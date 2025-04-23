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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Венс поділився спогадами про останню зустріч із Папою Римським Франциском

Зустріч із Папою стала для Венса несподіваним і зворушливим моментом, який він назвав подарунком долі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Після відвідин Тадж-Махалу віцепрезидент США Джей Ді Венс уперше поділився спогадами про розмову з Папою Франциском на Великдень менш ніж за день до його смерті.

Про це пише The Washington Post.

«Це насправді дещо неймовірне», — сказав Венс журналістам на військовому летовищі в Агру. «І, звісно, коли я з ним бачився, не мав уявлення, що йому залишилося менше 24 годин. Я вважаю це великим благословенням», — додав він.

Під час короткого візиту до Ватикану в неділю Венс потиснув руку Папі Франциску та подякував йому за духовне лідерство. «Я просто намагаюся пам’ятати, що мені пощастило — я зміг потиснути йому руку і сказати, що щодня молюся за нього, бо це справді так», — сказав він.

Хоча Венс знав про стан здоров’я Папи, але зізнався, що не усвідомлював, наскільки він серйозний.

Нагадаємо, Папа помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35. Повідомляється, що він смерть сталася внаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.

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