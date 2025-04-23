Як виростити великий врожай редиски: чим та як підживити

Як правильно удобрювати редиску

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Редиска — скоростиглий овоч, який не потребує надмірної кількості поживних речовин, особливо якщо ґрунт був добре підготовлений перед посівом. Проте, якщо редиску висаджують на ділянці, де раніше вже росли інші культури і підживлення не проводилося, внесення добрив може суттєво підвищити врожайність та якість коренеплодів.

Агрономи рекомендують проводити два основних підживлення редиски після появи сходів

Коли та як підживлювати редиску

Перше підживлення доцільно проводити приблизно через тиждень після появи перших справжніх листочків. У цей період рослина активно нарощує зелену масу, тому важливо забезпечити її достатньою кількістю азоту. Для цього можна використовувати як мінеральні азотні добрива (наприклад, сечовину або аміачну селітру в невеликих концентраціях), так і органічні азотовмісні розчини, такі як настій кропиви, пташиного посліду або коров’яку.

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Органічні добрива, крім азоту, містять і інші корисні мікроелементи та сприяють покращенню структури ґрунту. Тож ефективним може бути розчин перегною (жменя на відро води), який є джерелом збалансованого живлення з високим вмістом азоту.

Друге підживлення проводять через 7-10 днів після першого, коли починається активне формування коренеплодів. У цей період рослина потребує переважно фосфору та калію, які сприяють розвитку кореневої системи, формуванню щільних та соковитих плодів, а також підвищують стійкість до несприятливих умов.

Важливо пам’ятати: якщо перше підживлення було пропущено, і коренеплоди вже почали формуватися, вносити азотні добрива не рекомендується, оскільки це може призвести до надмірного росту листя на шкоду розвитку плодів. У такому випадку слід обмежитися фосфорно-калійним підживленням.

Особливості використання попелу для підживлення редиски

Чудовою альтернативою мінеральним фосфорно-калійним добривам може стати звичайний деревний попіл. Він містить значну кількість калію та фосфору, а також майже всю таблицю Менделєєва в легкодоступній для рослин формі. При цьому попіл не містить азоту, що робить його ідеальним для підживлення редиски на етапі формування коренеплодів.

Існує кілька способів використання попелу:

Розчин попелу. Розчиніть одну склянку попелу у відрі води, дайте настоятися протягом доби і полийте цим розчином редиску.

Припудрювання листків. Можна також легенько припудрити мокре листя редиски просіяним попелом. Це не лише забезпечить рослину корисними елементами, але й може відлякувати деяких шкідників.

Важливі застереження щодо використання попелу:

Кислий ґрунт — не найкращий варіант для попелу. Якщо ґрунт на вашій ділянці має підвищену кислотність, використання попелу може бути недоцільним, оскільки він має лужну реакцію і ще більше знизить кислотність ґрунту.

Інтервал між попелом та азотними добривами. Не рекомендується вносити попіл у ґрунт одразу після підживлення аміачною селітрою або карбамідом. Внаслідок хімічної реакції може відбутися нейтралізація азоту, і рослина не отримає користі від азотного підживлення. Інтервал між внесенням цих речовин повинен становити не менше чотирьох тижнів.

Дотримуючись цих простих правил підживлення, ви зможете забезпечити редиску необхідними поживними речовинами на різних етапах її росту та отримати ранній і щедрий урожай соковитих коренеплодів.