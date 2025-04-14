Салати з редиски: найкращі рецепти

Салати з редискою

Реклама

Чому потрібно їсти салати з редискою

Салати з редиски є чудовим способом включити цей корисний овоч у свій раціон. У поєднанні з іншими свіжими овочами, зеленню та джерелами білка, вони стають повноцінними та смачними стравами.

Редиска є джерелом вітамінів та мінералів, містить багато клітковини, завдяки вмісту вітаміну С та інших фітохімічних сполук, має антиоксидантні властивості, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, захищаючи клітини від пошкоджень. А калій, що міститься в редисці, сприяє регуляції кров’яного тиску.

Салат з редиски, яєць та огірків

Інгредієнти

Свіжа редиска — пучок середнього розміру.

Свіжі огірки — 1-2 штуки, залежно від розміру.

Курячі яйця — 2-3 штуки.

Сметана — приблизно 2-3 столові ложки (можна замінити натуральним йогуртом для більш легкого варіанту).

Свіжий кріп — невеликий пучок.

Часник — 1-2 зубчики (за бажанням).

Сіль та чорний мелений перець — за смаком.

Приготування салату

Редиску ретельно промийте під проточною водою та обріжте хвостики. Наріжте її тонкими кружечками або півкружечками — так салат виглядатиме акуратніше, і редиска краще віддасть свій смак. Огірки також промийте. За бажанням можете зняти з них шкірку, хоча це не обов’язково. Наріжте огірки кружечками, півкружечками або невеликими брусочками — як вам більше до вподоби. Покладіть яйця в невелику каструлю з холодною водою. Доведіть до кипіння і варіть протягом 7-8 хвилин, щоб вони зварилися круто. Після цього одразу ж перекладіть яйця в холодну воду, щоб вони швидше охололи і легше чистилися. Очищені яйця наріжте невеликими шматочками — кубиками або дольками. Кріп ретельно промийте, обсушіть та дрібно наріжте. Часник очистіть і дуже дрібно порубайте ножем або пропустіть через прес (якщо ви вирішили його використовувати). У великій мисці акуратно з’єднайте нарізані редиску, огірки та яйця. Додайте подрібнений кріп та часник (за бажанням). Додайте сметану (або йогурт) до салату. Посоліть та поперчіть за смаком. Обережно перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно розподілилася.

Готовий салат можна подавати одразу після приготування або попередньо охолодити в холодильнику протягом деякого часу. Він чудово смакує як самостійна страва, так і як доповнення до м’ясних або рибних страв.

Реклама

Цей салат вирізняється своєю свіжістю, легкістю та простотою приготування, що робить його ідеальним вибором для весняного та літнього столу.

Рецепт весняного салату з редиски, капусти та огірків

Інгредієнти

Молода білокачанна капуста — приблизно 200-300 г.

Свіжі огірки — 1-2 штуки середнього розміру.

Редиска — 1 невеликий пучок (близько 10-15 штук).

Зелена цибуля — кілька пір’їн (за бажанням).

Кріп або петрушка — невеликий пучок (за бажанням).

Сіль — за смаком.

Чорний мелений перець — за смаком.

Рослинна олія (соняшникова, оливкова або інша за смаком) або сметана/натуральний йогурт — для заправки.

Лимонний сік або оцет (за бажанням) — кілька крапель для свіжості.

Приготування

Молоду капусту тонко нашаткуйте. Щоб вона стала м’якшою та ніжнішою, злегка посоліть її та перетріть руками у великій мисці. Залиште на кілька хвилин, щоб вона пустила сік. Огірки ретельно промийте. За бажанням можете зняти шкірку (особливо якщо вона гірка або жорстка). Наріжте огірки тонкими кружечками, півкружечками або соломкою — як вам більше подобається. Редиску промийте, обріжте хвостики та наріжте тонкими кружечками або півкружечками. Зелену цибулю та кріп (або петрушку) промийте, обсушіть та дрібно наріжте. У великій мисці з’єднайте нашатковану капусту (разом з соком, що вона пустила), нарізані огірки та редиску. Додайте подрібнену зелену цибулю та кріп (або петрушку). Посоліть та поперчіть салат за смаком. Додайте рослинну олію або сметану (йогурт) для заправки. Якщо бажаєте додати свіжості, скропіть салат кількома краплями лимонного соку або оцту. Обережно, але ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно покрила овочі.

Готовий салат можна подавати одразу ж або попередньо охолодити в холодильнику. Він чудово підходить як гарнір до м’ясних або рибних страв, а також може бути самостійною легкою закускою.

Цей простий у приготуванні та надзвичайно корисний весняний салат стане улюбленою стравою на вашому столі, даруючи заряд свіжості та вітамінів.

Салат з редиски святковий

Цей пікантний та ситний салат поєднує в собі свіжість хрусткої редиски, хрусткість ароматних сухариків та насичений смак копченого м’яса. Легка сметанна або майонезна заправка гармонійно об’єднує всі інгредієнти, створюючи оригінальну та смачну закуску або повноцінну страву.

Рецепт салату з редиски, сухариків та копченого м’яса

Інгредієнти

Редиска — 1 пучок середнього розміру (близько 150-200 г).

Копчене м’ясо (ковбаса, шинка, куряче філе тощо) — 100-150 г. Наріжте невеликими кубиками або соломкою.

Сухарики — 1 невелика пачка (приблизно 50-70 г).

Зелена цибуля — кілька пір’їн (за бажанням).

Кріп або петрушка — невеликий пучок (за бажанням).

Сметана або майонез — 2-3 столові ложки (за смаком). Можна використовувати натуральний йогурт з додаванням гірчиці для більш пікантного смаку.

Сіль — за смаком (враховуйте солоність копченого м’яса).

Чорний мелений перець — за смаком.

Часник — 1 маленький зубчик (за бажанням, для пікантності).

Приготування

Ретельно промийте редиску, обріжте хвостики та наріжте тонкими кружечками або півкружечками. Наріжте копчене м’ясо невеликими кубиками або соломкою. Зелену цибулю та кріп (або петрушку) промийте, обсушіть та дрібно наріжте. Часник очистіть і дуже дрібно порубайте або пропустіть через прес. У мисці з’єднайте нарізану редиску, копчене м’ясо, сухарики (додавайте безпосередньо перед подачею, щоб зберегти їхню хрусткість), подрібнену зелену цибулю та кріп (або петрушку), якщо використовуєте. Додайте сметану або майонез. Посоліть та поперчіть за смаком (обережно з сіллю через копчене м’ясо). За бажанням додайте подрібнений часник. Обережно перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно їх покрила.

Найкраще подавати цей салат відразу після приготування, щоб сухарики залишалися хрусткими.