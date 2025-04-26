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День важливих розмов: з ким має зустрітись Зеленський у Римі
Прямо зараз відбувається зустріч президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
В день похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня, який відвідали численні політичні лідери та монарші особи, в розкладі президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі з низкою партнерів України.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.
Прямо зараз, у римській резиденції британського посла відбувається розмова Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Надалі заплановані зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Нагадаємо, вранці в соборі Святого Петра відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Це було перше особисте спілкування після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого.
Пізніше президент України провів розмову тет-а-тет з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорювали подальші кроки щодо наближення миру в Україні.