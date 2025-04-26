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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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День важливих розмов: з ким має зустрітись Зеленський у Римі

Прямо зараз відбувається зустріч президента України з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

В день похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня, який відвідали численні політичні лідери та монарші особи, в розкладі президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі з низкою партнерів України.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua.

Прямо зараз, у римській резиденції британського посла відбувається розмова Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Надалі заплановані зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, вранці в соборі Святого Петра відбулася зустріч Зеленського з Трампом. Це було перше особисте спілкування після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

Пізніше президент України провів розмову тет-а-тет з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорювали подальші кроки щодо наближення миру в Україні.

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