Зеленський прокоментував зустріч з Трампом

© Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський назвав “хорошою” зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Telegram.

З його слів, під час розмови “один на один встигли обговорити багато”.

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“Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів”, - повідомив Зеленський і подякував Трампу за зустріч.