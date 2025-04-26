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Зеленський прокоментував зустріч з Трампом
Президент України Володимир Зеленський назвав “хорошою” зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані.
Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Telegram.
З його слів, під час розмови “один на один встигли обговорити багато”.
“Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів”, - повідомив Зеленський і подякував Трампу за зустріч.