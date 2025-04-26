Зеленський зустрівся з Трампом: про що домовилися президенти (оновлено)

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. / © Getty Images

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У суботу, 26 квітня, у Римі президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомив журналістам прессекретар українського лідера Сергій Никифоров.

Зауважимо, що це їхнє перше спілкування після перепалки, яка сталася наприкінці лютого в Білому домі.

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Тим часом джерела Sky News повідомили, що президенти США та України поговорили перед похоронами Папи, а також домовилися провести подальші переговори вже після богослужіння.

Також видання повідомляє, що Зеленський і Трамп є одними зі світових лідерів, включаючи прем’єра Великої Британії Кейра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона, які відвідують похорон Папи Франциска.

Нагадаємо, італійська газета La Repubblica повідомила, що Трамп зустрінеться із Зеленським у Римі. Обидва лідери приїхали на похорон Папи Римського Франциска. За даними видання, президент України також проведе зустріч з прем’єркою Італії Джорджою Мелоні.

Дата публікації 23:32, 25.04.25 Кількість переглядів 14 100 днів Трампа-президента, перемовини в Лондоні, договір про копалини: дискусійна студія