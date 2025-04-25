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Трамп звинуватив Київ у розв'язанні війни: гучна заява
Американський президент вважає Крим російським.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну у розв'язанні війни.
Про це американський лідер сказав в інтерв'ю TIME.
“Я думаю, що війна почалася, коли почали говорити про вступ до НАТО”, - наголосив він.
Видання пише, що чинного президента США “швидше за все, запам’ятають тим, що він порушив десятиліття зовнішньої політики, яку підтримували президенти-республіканці та демократи, відштовхнув союзників від НАТО та став на бік Росії у її війні з Україною”.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю американський президент заявив, що Крим залишиться з Росією і нібито президент України Зеленський “це розуміє”.