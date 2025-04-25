Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».

Про це пише видання TIME.

«Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», — сказав Трамп, додавши, що анексія півострова відбулася за президентства Барака Обами.

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Він також знову стверджував, що Росія «не забрала б Крим», якби він був президентом у той час, і назвав повномасштабну війну «війною Обами».

Нагадаємо, інформація, оприлюднена в американських ЗМІ, про можливість визнання Криму російським у межах мирної угоди, а також інші пропозиції щодо «мирного плану» — не є офіційною позицією Вашингтона, Київ не отримував таких сигналів на високому рівні. Про це у вівторок, 22 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції.

Він зазначив, що Україна не піде на такий крок щодо анесованого Криму, як і стосовно інших окупованих територій.

«Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України. Ми не маємо про що говорити на цю тему — це поза нашою Конституцією „, — сказав президент.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що план США щодо припинення війни передбачає можливість визнання Вашингтоном анексії Криму та відмову від розгляду питання вступу України до НАТО.