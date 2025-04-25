Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Крым «останется с Россией», и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».

Об этом пишет издание TIME.

«Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно», — сказал Трамп, добавив, что аннексия полуострова произошла при президентстве Барака Обамы.

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Он также снова утверждал, что Россия «не забрала бы Крым», будь он президентом в то время, и назвал полномасштабную войну «войной Обамы».

Напомним, информация, обнародованная в американских СМИ, о возможности признания Крыма российским в рамках мирного соглашения, а также другие предложения по «мирному плану» — не официальная позиция Вашингтона, Киев не получал таких сигналов на высоком уровне. Об этом во вторник, 22 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции.

Он отметил, что Украина не пойдет на такой шаг по отношению к анесированному Крыму, как и по другим оккупированным территориям.

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не имеем о чем говорить на эту тему — это вне нашей Конституции», — сказал президент.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что план США по прекращению войны предусматривает возможность признания Вашингтоном аннексии Крыма и отказ от рассмотрения вопроса вступления Украины в НАТО.