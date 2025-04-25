Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт горячо поцеловала свою жену в необычном луке и подтвердила брак

Кристен Стюарт с женой / © Associated Press

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Американская актриса Кристен Стюарт с избранницей, сценаристкой Дилан Мейер официально подтвердили слова инсайдеров об их свадьбе.

Возлюбленные сыграли свадьбу еще 20 апреля. Однако только сейчас Дилан в своем фотоблоге решила опубликовать несколько кадров со свадебной церемонии. На кадрах женщины продемонстрировали свои чувства друг к другу и засвидетельствовали свое согласие на брак поцелуем. На их фоне виднеются и символические чашки с надписью "Mrs", что подтверждает изменение их статуса.

Для особого дня супруги выбрали довольно интересные образы. Кристен оделась в серый костюм, состоявший из юбки и рубашки. А вот ее новоиспеченная жена сияла в полупрозрачном платье, обнажавшем грудь. Свой образ Мейер дополнила лентой на волосах. В то же время обе продемонстрировали легкий макияж.

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Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

"Я согласна. Я действительно, действительно, действительно, действительно, действительно согласна", — подписала снимки жена Стюарт в фотоблоге.

Напомним, недавно сын известного ведущего Игоря Пелиха сыграл свадьбу в Киеве и показал свою невесту-красотку. Супруги показали, как провели праздничный день.