ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
442
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт горячо поцеловала свою жену в необычном луке и подтвердила брак

Влюбленные показали фото со свадебной церемонии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Кристен Стюарт с женой

Кристен Стюарт с женой / © Associated Press

Американская актриса Кристен Стюарт с избранницей, сценаристкой Дилан Мейер официально подтвердили слова инсайдеров об их свадьбе.

Возлюбленные сыграли свадьбу еще 20 апреля. Однако только сейчас Дилан в своем фотоблоге решила опубликовать несколько кадров со свадебной церемонии. На кадрах женщины продемонстрировали свои чувства друг к другу и засвидетельствовали свое согласие на брак поцелуем. На их фоне виднеются и символические чашки с надписью "Mrs", что подтверждает изменение их статуса.

Для особого дня супруги выбрали довольно интересные образы. Кристен оделась в серый костюм, состоявший из юбки и рубашки. А вот ее новоиспеченная жена сияла в полупрозрачном платье, обнажавшем грудь. Свой образ Мейер дополнила лентой на волосах. В то же время обе продемонстрировали легкий макияж.

Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

Кристен Стюарт с женой / © instagram.com/spillzdylz

"Я согласна. Я действительно, действительно, действительно, действительно, действительно согласна", — подписала снимки жена Стюарт в фотоблоге.

Напомним, недавно сын известного ведущего Игоря Пелиха сыграл свадьбу в Киеве и показал свою невесту-красотку. Супруги показали, как провели праздничный день.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
442
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie