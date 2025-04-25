Джамала неожиданно заявила о поездке на "Евровидение-2025"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала рассекретила свои планы на "Евровидение-2025", которое состоится в мае в Базеле, Швейцарии.

Исполнительница сделала неожиданное заявление, что приедет на международный песенный конкурс. Однако больше подробностей, что именно она будет там делать — будет поддерживать Украину или примет непосредственное участие в шоу — не раскрыла.

"Я еду. Не могу сказать в какой роли, но буду", - заинтриговала звезда в комментарии для "Новости.LIVE".

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Джамала / © Инстаграм Джамалы

Тем не менее, Джамала уже оценила выступление представителей этого года от Украины. По мнению певицы, у группы Ziferblat есть очень удачная конкурсная композиция. Поэтому она будет болеть за них и пожелала талантливому коллективу успехов.

"Классная песня, мне очень нравятся ребята — они достаточно музыкальные и классно исполняют свою песню. Артисты европейские и мне нравится. Я буду за них болеть. Дай Бог им силы, чтобы все это вынести на сцене", — прокомментировала артистка.

Отметим, "Евровидение-2025" состоится совсем скоро. Первый полуфинал запланирован на 13 мая этого года, а второй – 15 мая. Окончательный победитель песенного конкурса будет объявлен в грандфинале, который состоится 17 мая.

Напомним, недавно группа Ziferblat покорила еврофанов мощным выступлением на пре-пати "Евровидение-2025" и расплакалась прямо на сцене из-за трагедии в Украине.