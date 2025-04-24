Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского из-за Крыма

Дональд Трамп-младший / © Associated Press

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Сын президента США Дональд Трамп-младший обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании заканчивать войну.

Об этом он написал в соцсети Х, перепостив сообщение преданного соратника своего отца, инвестора Дэвида Сакса об оккупированном Россией Крыме.

В сообщении Дэвида Сакса, который в 2024 году повторял кремлевские нарративы о том, что Соединенные Штаты «спровоцировали» Россию вторгнуться в Украину, говорится о легкости, с которой Украина может отказаться от оккупированного россиянами полуострова.

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«Простейшей уступкой для Зеленского должен быть Крым, поскольку: 1) он был частью России в последнее десятилетие. 2) подавляющее большинство ее населения — этнические россияне, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России. 3) У Украины нет военного способа отбить его», — написал бизнесмен.

«Для тех, кто не обратил внимания. Зеленский не хочет мира», — написал Трамп-младший, комментируя это сообщение.

Так сын президента США отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма Россией.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп назвал заявление Зеленского об оккупированном Крыме вредным для переговоров с Россией.