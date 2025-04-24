Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал мирные переговоры по Украине в Лондоне, на которой присутствовал его специальный посланник Кит Келлог.

Об этом сообщает CNN .

"Я думаю, они прошли хорошо", – ответил Трамп журналистам.

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Трамп подчеркнул: нужно, чтобы два человека, два сильных человека договорились, имея в виду украинского президента Владимира Зеленского и российского фюрера Владимира Путина.

"Как только они договорятся, убийства прекратятся", - высказался президент США.

Он также заявил, что ни президент Украины, ни диктатор РФ не его фавориты.

"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы соглашение было заключено", - сказал глава Белого дома.

Напомним, The Hill объяснил, что должен сделать президент США Дональд Трамп, чтобы выйти победителем в войне в Украине. В частности, ему нужно надавить на российского фюрера Владимира Путина, а не "подлизываться к нему".

Дата публикации 19:15, 23.04.25 Количество просмотров 14 Демарш команды Трампа! Почему США сорвали переговоры по Украине?