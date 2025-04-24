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Трамп прокомментировал переговоры по Украине в Лондоне
Трамп говорит, мол, ни Путин, ни Зеленский не его фаворит.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал мирные переговоры по Украине в Лондоне, на которой присутствовал его специальный посланник Кит Келлог.
Об этом сообщает CNN .
"Я думаю, они прошли хорошо", – ответил Трамп журналистам.
Трамп подчеркнул: нужно, чтобы два человека, два сильных человека договорились, имея в виду украинского президента Владимира Зеленского и российского фюрера Владимира Путина.
"Как только они договорятся, убийства прекратятся", - высказался президент США.
Он также заявил, что ни президент Украины, ни диктатор РФ не его фавориты.
"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы соглашение было заключено", - сказал глава Белого дома.
Напомним, The Hill объяснил, что должен сделать президент США Дональд Трамп, чтобы выйти победителем в войне в Украине. В частности, ему нужно надавить на российского фюрера Владимира Путина, а не "подлизываться к нему".