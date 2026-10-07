Путин перешел черту: как США должны ответить России — Foreign Affairs

Гибридная война России против Запада / © ТСН.ua

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Соединённые Штаты должны реагировать на гибридную войну России против стран НАТО так же решительно, как они реагировали на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

Об этом пишет Foreign Affairs.

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Издание отмечает, что Москва всё чаще проводит диверсии, кибератаки, провокации в воздушном пространстве и операции против критически важной инфраструктуры стран НАТО. В то же время Альянс в основном реагирует на каждый инцидент отдельно, что не создает для Кремля достаточных последствий за эскалацию.

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Россия всё более нагло испытывает НАТО

По оценке Foreign Affairs, российская гибридная кампания за последние годы значительно усилилась. Речь идет о повреждении подводных кабелей, кибератаках, диверсиях на железной дороге, поджогах складов и предприятий, зажигательных устройствах в грузовых посылках, а также о нарушениях воздушного пространства.

В последнее время к этому добавились случаи попадания российских ракет и дронов на территорию стран НАТО. При этом Москва продолжает отрицать свою причастность или перекладывать ответственность на Украину или якобы независимых исполнителей.

По мнению авторов журнала Foreign Affairs, цель Кремля очевидна: проверить готовность НАТО защищать своих членов, подорвать доверие к статье 5 Североатлантического договора и заставить союзников сократить поддержку Украины.

Кремль чувствует себя безнаказанным

НАТО усилило защиту критически важной инфраструктуры, разведку, патрулирование и борьбу с беспилотниками. Однако речь идет преимущественно об оборонительных мерах.

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Проблема заключается в том, что Россия всё больше убеждается: за гибридные атаки ей практически не приходится расплачиваться.

«Реакция, которая формируется от инцидента к инциденту, не является сдерживающим фактором», — отмечает Foreign Affairs.

Пока каждая российская провокация заканчивается лишь сбитым дроном или дипломатическим протестом, у Москвы есть стимулы продолжать эскалацию. И чем больше таких атак происходит, тем выше риск, что одна из них в конечном итоге приведёт к гибели людей или прямому военному столкновению.

Путин должен получить сигнал из Вашингтона

Журнал «Foreign Affairs» считает, что новая стратегия сдерживания должна исходить от США как самого влиятельного члена НАТО.

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Вашингтон должен четко дать понять Кремлю: дальнейшие гибридные атаки будут иметь ощутимые последствия. Между тем противоречивые заявления американской администрации лишь ослабляют позиции Альянса.

Издание напоминает, что осенью 2022 года США смогли публично предупредить Москву о «катастрофических последствиях» в случае применения Россией тактического ядерного оружия. По мнению Foreign Affairs, столь же четкий сигнал необходим и в отношении гибридной агрессии.

При этом, как отмечает издание, Путин воспримет такую угрозу всерьёз только в том случае, если она будет исходить непосредственно от президента США Дональда Трампа.

Россию нужно заставить платить за атаки

Одного лишь усиления обороны недостаточно. Союзники должны сделать дальнейшую российскую агрессию экономически, политически и оперативно невыгодной.

Журнал «Foreign Affairs» предлагает рассмотреть возможность ужесточения санкций против российского «теневого флота», более активно преследовать суда, причастные к повреждению подводной инфраструктуры, а также возобновить планирование наступательных кибер- и информационных операций против России.

Страны НАТО также должны перестать рассматривать диверсии и другие гибридные атаки как отдельные события. Их необходимо оценивать как части единой российской кампании против Альянса.

Поддержка Украины в качестве возмездия за гибридную войну

Еще одним ключевым элементом ответа должно стать увеличение военной и экономической помощи Украине.

По оценке журнала Foreign Affairs, именно поддержка Украины остается одним из главных объектов российской гибридной кампании. Москва пытается сорвать поставки оружия, нанося удары по логистическим объектам, предприятиям и инфраструктуре в европейских странах.

Поэтому каждая новая российская диверсия, напротив, должна демонстрировать Кремлю, что давление на союзников приведет к обратному результату — усилению поддержки Киева.

Напомним, в НАТО подтвердили, что получили от России неофициальный дипломатический документ с угрозами применить ядерное оружие в случае попыток изолировать Калининградскую область. В Альянсе назвали такую риторику безответственной и подчеркнули, что не откажутся от поддержки Украины.

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