Сколько лишних лет уже прожил Путин: подсчеты Newsweek

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин, которому сегодня, 7 октября, исполнилось 74 года, уже старше средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин в 82 из 85 регионов России.

Об этом пишет Newsweek, анализируя демографические данные ООН и российского Росстата.

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В целом в России ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2023 году составляла 68,04 года. Таким образом Путин прожил примерно на шесть лет дольше этого показателя.

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В регионах ситуация еще более контрастная. В Ингушетии ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 77,8 года, тогда как на Чукотке — всего 58,7 года. В четырех регионах Дальнего Востока этот показатель был ниже 62,5 года.

Лишь трое из десяти могли дожить до возраста Путина

Newsweek отмечает, что мужчина, родившийся в России в 1952 году, как и Путин, мог рассчитывать в среднем лишь на 53 года жизни.

По приблизительным подсчетам издания, основанным на таблицах смертности ООН, до 74-летнего возраста дожили лишь около трех из десяти мужчин этого поколения.

В то же время современный российский мальчик, родившийся в 2026 году, может рассчитывать примерно на 68 лет жизни — показатель, который все равно ниже нынешнего возраста российского президента.

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Демографическая ситуация в РФ

Newsweek обращает внимание на значительный разрыв в продолжительности жизни российских мужчин и женщин. Россиянки в среднем живут почти на 12 лет дольше мужчин — это один из самых больших гендерных разрывов в мире.

В 64 из 85 российских регионов ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2023 году оставалась ниже, чем в 2019 году.

Среди причин смертности по-прежнему числятся заболевания, связанные с алкоголем и наркотиками, ВИЧ, ожирение, а также последствия войны против Украины.

Согласно данным, приведенным Newsweek, «Медиазона» и российская служба BBC поименно подтвердили 259 тысяч погибших российских военнослужащих. Отдельные оценки «Медиазоны» и «Медузы» свидетельствуют о том, что к концу 2025 года число погибших мужчин в возрасте от 18 до 59 лет могла достичь 352 тысяч.

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По данным Newsweek, большинство подтвержденных погибших российских военнослужащих — выходцы из небольших городов и более бедных слоев населения. Около двух третей погибших на конец прошлого года были жителями населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

В то же время проблемы со здоровьем российского населения начались задолго до полномасштабного вторжения. По данным Росстата, смертность от наркотиков в 2019–2021 годах более чем удвоилась и превысила 10 тысяч случаев. ВИЧ ежегодно уносит жизни десятков тысяч россиян трудоспособного возраста.

Более 60% взрослого населения России имеют избыточный вес, а около 22% страдают ожирением.

Россия обещала увеличить продолжительность жизни

В то же время демографические показатели России в свое время демонстрировали положительную динамику. По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин выросла примерно с 58 лет в 2003 году до почти 68 лет в 2019-м.

После этого на ситуацию повлияли пандемия COVID-19 и война против Украины. Последние доступные данные ООН за 2023 год оказались ниже показателя 2019 года.

При этом российские власти поставили цель увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и запустили национальный проект «Долгая и активная жизнь».

Newsweek отмечает, что достижение этой цели становится особенно сложной задачей на фоне масштабных человеческих потерь в войне против Украины.

Издание также отмечает, что российские власти все реже публикуют демографическую статистику. Росстат прекратил публиковать отдельные данные о продолжительности жизни мужчин и женщин за 2024 год, а впоследствии ограничил доступ к значительной части демографической информации.

Напомним, в окружении российского президента Владимира Путина продвигаются масштабные проекты по продлению жизни, которые предусматривают, в частности, биопечать человеческих органов и их выращивание внутри генетически модифицированных свиней.

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