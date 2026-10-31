Кто владелец Vodafone Украина / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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Холдинг приобрел украинский мобильный оператор в конце 2019 года, заключив соглашение с российской компанией МТС. Стоимость приобретения составила 734 миллиона долларов.

Кто владеет Vodafone Украина

Владельцем Vodafone Украина является международная группа NEQSOL Holding, работающая в телекоммуникационной, нефтегазовой, строительной и высокотехнологичной отраслях. Компания развивает бизнес в нескольких странах, в частности, в Азербайджане, Турции, Казахстане, Великобритании, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Соглашение о приобретении украинского оператора было завершено 3 декабря 2019 года. NEQSOL Holding выкупил 100% акций компании из-за подконтрольной структуры. До этого украинский телекоммуникационный бизнес находился в собственности российской группы МТС.

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Общая стоимость сделки составила 734 миллиона долларов. Приблизительно 84 миллиона долларов из этой суммы предусмотрели как отложенный платеж. Финансирование соглашения обеспечили международные финансовые учреждения и инвесторы с участием JP Morgan Securities и Raiffeisen Bank International.

Покупка Vodafone Украина стала частью стратегии международного расширения NEQSOL Holding. После смены владельца оператор продолжил работать под брендом Vodafone и предоставлять услуги украинским абонентам.

Кто такой Насеб Гасанов

Средство Гасанов — азербайджанский бизнесмен, основатель и стопроцентный владелец NEQSOL Holding. Он развивал бизнес в разных отраслях, в частности, в энергетике и телекоммуникациях.

Предпринимательскую деятельность Гасанов начал с брокерских услуг и поставок химической продукции. Впоследствии его бизнес расширился на нефтегазовую сферу, а позже — на телекоммуникационный рынок.

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NEQSOL Holding вошел в телекоммуникационную отрасль в 2005 году, приобретя азербайджанского оператора Bakcell. Опыт работы в этой сфере способствовал дальнейшему расширению группы и выходу на другие рынки. В 2019 году к ее активам присоединился Vodafone Украина.

Итак, когда речь идет о том, кому принадлежит Vodafone Украина, конечным владельцем называют именно Насиба Гасанова. Он контролирует украинский телекоммуникационный бизнес через NEQSOL Holding.

Чем занимается NEQSOL Holding

NEQSOL Holding объединяет предприятия по нескольким отраслям. Телекоммуникации являются одним из направлений деятельности группы наряду с нефтегазовым сектором, строительством и высокими технологиями.

В телекоммуникационном направлении холдинг развивает мобильную связь и другие цифровые услуги. Кроме Vodafone Украина, к его активам относится азербайджанский оператор Bakcell.

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В нефтегазовой сфере компании группы работают с добычей ресурсов и предоставлением сервисных услуг для энергетического сектора. Строительное направление представлено, в частности, производством цемента и другими промышленными проектами.

Такое распределение активов позволяет холдингу работать на разных рынках и развивать несколько направлений бизнеса одновременно. Приобретение украинского мобильного оператора стало одним из шагов по расширению телекоммуникационного портфеля компании.

Кто управляет Vodafone Украина

Владелец компании и ее руководитель выполняют разные функции. Насіб Гасанов контролирует NEQSOL Holding, в состав которого входит украинский оператор. Непосредственным управлением Vodafone Украина занимается менеджментом компании.

Пост генерального директора Vodafone Украина занимает Ольга Устинова. Ее работа связана с операционной деятельностью оператора, развитием услуг и функционированием бизнеса на украинском рынке.

Владелец определяет общее стратегическое направление развития группы, в то время как руководство украинской компании отвечает за выполнение бизнес-задач и текущую работу оператора.

Принадлежит ли Vodafone Украина британской компании

Название Vodafone может создавать впечатление, что украинский оператор напрямую принадлежит британской Vodafone Group. Однако использование международного бренда не означает, что компания является владельцем украинского бизнеса.

Vodafone Украина входит в NEQSOL Holding, конечным владельцем которого является Насиб Гасанов. Бренд Vodafone оператор использует в пределах соответствующих договоренностей. Поэтому следует различать международную торговую марку и юридическую структуру, владеющую украинским телекоммуникационным бизнесом.

После приобретения 2019 Vodafone Украина сохранил работу под привычным названием и продолжил обслуживать абонентов. Смена владельца произошла на уровне корпоративной структуры, а не из-за отказа от бренда.

FAQ

Кто является конечным владельцем Vodafone Украина?

Конечным владельцем Vodafone Украина является азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов. Он владеет NEQSOL Holding — международной группой компаний, в которую входит украинский мобильный оператор.

Когда Vodafone Украина сменил владельца?

NEQSOL Holding завершил покупку Vodafone Украина 3 декабря 2019 года. Соглашение с предыдущим владельцем, группой МТС, оценивалось в 734 миллиона долларов, включая отложенный платеж.

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