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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
288
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1 хв

Трамп прокоментував переговори щодо України в Лондоні

Трамп прокоментував переговори щодо України в Лондоні

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував мирні переговори щодо України в Лондоні, на якій був присутній його спеціальний посланник Кіт Келлог.

Про це повідомляє CNN.

"Я думаю, вони минули добре", - відповів Трамп журналістам.

Трамп наголосив: потрібно, “щоб дві людини, дві сильні людини домовилися”, маючи на увазі українського президента Володимира Зеленського і російського “фюрера” Володимира Путіна.

“Як тільки вони домовляться, вбивства припиняться”, - висловився президент США.

Він також заявив, що ні президент України, ні диктатор РФ не є його фаворитами.

“Якщо вони обидва задоволені, обидва підпишуть угоду, у мене немає фаворитів. Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб угоду було укладено", - сказав очільник Білого дому.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
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