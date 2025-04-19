Трамп може вийти переможцем у війні в Україні: The Hill пояснив, що має зробити президент США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президентові США Дональду Трампу під силу домогтися перемоги у війні в Україні. Втім, для цього йому потрібно натиснути на російського “фюрера” Володимира Путіна, а не "підлизуватися до нього".

Про це заявив науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід в коментарі The Hill.

За словами експерта, риторика Білого дому зараз однаковою мірою покладає провину на Україну і Росію. І це, незважаючи на те, що Москва відкинула попередню пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню.

Реклама

"Висловлювання Рубіо, зізнатися, збентежили мене. Він, схоже, рівнозначно звинуватив у зриві прогресу і Росію, і Україну. Тоді як насправді за відсутність прогресу відповідальна Росія, і тільки Росія", - висловився Деніел Фрід.

Зараз саме час для Дональда Трампа чинити тиск на Москву з огляду на її занепокоєння щодо стану світової економіки. Так, “ціна на нафту низька через побоювання рецесії, а економічне становище Росії ще більш вразливе”.

“Скористайся цим, хлопче! Подарунок богів... Вони страждають. Тому дайте їм зрозуміти, що ми знаємо, і почніть пропонувати варіанти дій або зливати інформацію про них, щоб справді тримати їх під прицілом у галузі енергетики", - наголошує експерт.

За словами Фріда, у Трампа є величезна можливість заявити про перемогу у війні, але для цього йому доведеться чинити більший тиск на Путіна. Якщо його угода включатиме припинення вогню і забезпечення безпеки в Україні, а також залучення європейців до забезпечення безпеки, він зможе заявити про подвійну перемогу.

"Але для цього йому доведеться протистояти Путіну, а не постійно підлабузнюватися до нього або доручати Віткоффу їздити туди з букетами", - наголошує Деніел Фрід.

Нагадаємо, спікерка американського Держдепу Теммі Брюс назвала умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни. З її слів, якщо “сторони не виявлять готовності до співпраці”, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

Дата публікації 23:19, 18.04.25 Кількість переглядів 13 Нова структура архітектури безпеки в Європі та нові заяви Трампа: «Мосейчук. Сухенко. П’ятниця»