ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Трамп може вийти переможцем у війні в Україні: The Hill пояснив, що має зробити президент США

Саме час для Дональда Трампа чинити тиск на Москву.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президентові США Дональду Трампу під силу домогтися перемоги у війні в Україні. Втім, для цього йому потрібно натиснути на російського “фюрера” Володимира Путіна, а не "підлизуватися до нього".

Про це заявив науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід в коментарі The Hill.

За словами експерта, риторика Білого дому зараз однаковою мірою покладає провину на Україну і Росію. І це, незважаючи на те, що Москва відкинула попередню пропозицію Трампа про тимчасове припинення вогню.

"Висловлювання Рубіо, зізнатися, збентежили мене. Він, схоже, рівнозначно звинуватив у зриві прогресу і Росію, і Україну. Тоді як насправді за відсутність прогресу відповідальна Росія, і тільки Росія", - висловився Деніел Фрід.

Зараз саме час для Дональда Трампа чинити тиск на Москву з огляду на її занепокоєння щодо стану світової економіки. Так, “ціна на нафту низька через побоювання рецесії, а економічне становище Росії ще більш вразливе”.

“Скористайся цим, хлопче! Подарунок богів... Вони страждають. Тому дайте їм зрозуміти, що ми знаємо, і почніть пропонувати варіанти дій або зливати інформацію про них, щоб справді тримати їх під прицілом у галузі енергетики", - наголошує експерт.

За словами Фріда, у Трампа є величезна можливість заявити про перемогу у війні, але для цього йому доведеться чинити більший тиск на Путіна. Якщо його угода включатиме припинення вогню і забезпечення безпеки в Україні, а також залучення європейців до забезпечення безпеки, він зможе заявити про подвійну перемогу.

"Але для цього йому доведеться протистояти Путіну, а не постійно підлабузнюватися до нього або доручати Віткоффу їздити туди з букетами", - наголошує Деніел Фрід.

Нагадаємо, спікерка американського Держдепу Теммі Брюс назвала умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни. З її слів, якщо “сторони не виявлять готовності до співпраці”, то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie