США представлять мирний план: Telegraph про те, чим поступиться Україна і що отримає РФ

Переговори. / © ТСН.ua

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Сполучені Штати Америки на зустрічі в Лондоні між Україною та Європою, надали план щодо врегулювання війни. Нібито він складатиметься із семи пунктів.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

План США

За інформацією видання, пропозиція Вашингтону складається з семи пунктів. Зокрема, вони включатимуть пропозицію визнати Крим російським, зняти з Москви американські санкції і не міститимуть чітких гарантій безпеки для Києва.

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Пан передбачає зміни і на користь Києва, пише ЗМІ. Нібито РФ відмовиться від двох невеликих територій, які наразі займають її війська. Втім, не уточнюється, про які території йдеться. Цілком ймовірно, що про Сумську та Харківську області. Також Україна отримає безперешкодний доступ до гирла річки Дніпро, а РФ виведе свої війська з "другого району" Херсонської області.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог сподівається домогтися згоди на цей план. Потім його колега Стів Віткофф вирушив до Москви і представить цей план Путіну.

Пункти плану

Джерело повідомило, що пункти 1 і 2 передбачають негайне припинення вогню і прямі переговори між Україною і Росією.

Пункт 3 вимагає, щоб Україна утрималася від прагнення до членства в НАТО. Втім, країна, як і раніше, матиме можливість вступити в ЄС. Європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб стримати Путіна від повторного вторгнення. Однак план не зобов'язує США гарантувати безпеку лютого такого розгортання.

Пункт 4 стосується території. Вашингтон пропонує де-юре визнати суверенітет Росії над Кримом . Втім, визнання буде виключно з боку Штатів.

Водночас, зупинка вогню заморозить лінію фронту, що дасть змогу Путіну зберегти майже всі ці території. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Однак ці території російськими визнані не будуть. Окрім тогоЮ під контроль США буде передано Запорізьку АЕС.

Згідно з пунктом 6, Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка надасть американським компаніям доступ до українських природних ресурсів.

Пункт 7 порушує питання про можливість нових відносин між США і Росією. Зазначається, що всі американські санкції буде знято, і дві країни зможуть розпочати співпрацю у сфері енергетики.

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа зробили заяву про можливість виходу США з процесу переговорів. Наразі Вашингтон вважає, що процес «рухається в правильному напрямку».

Дата публікації 19:02, 22.04.25 Кількість переглядів 5 Посланець Трампа знову їде до Путіна!