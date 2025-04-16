У Москві пригрозили Польщі: Дуда відреагував

Президент Польщі Анджей Дуда. / © Associated Press

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Президент Польщі Анджей Дуда назвав "класичною російською дезінформацією" погрози очільника Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна на адресу Варшави та країн Балтії.

Про це польський лідер сказав під час спільної конференції з президентом Хорватії Зораном Мілновичем, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

За словами Дуди, нинішня російська дезінформації - “характерної для радянської школи пропаганди".

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"Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС Росія, яка агресивно поводиться по відношенню до НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну протягом останніх трьох років", - наголосив президент Польщі.

Зокрема, Дуда зауважив, що НАТО є виключно оборонним Альянсом, який підтримує безпеку.

“Все, що робить НАТО, є відповіддю на російську агресію. (...) НАТО ніколи ні на кого не нападала і ні на кого не нападає; це альянс, який лише підтримує безпеку”, - додав Дуда.

Погрози Росії

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін назвав Польщу та держави Балтії "країнами-провокаторами". Нібито вони першими постраждають внаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії й Білорусі.

“Вони мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, всьому блоку НАТО. Втім, більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі і прибалтійських країн”, — цинічно висловився російський політик.

Дата публікації 22:48, 11.04.25 Кількість переглядів 321 Митний тайфун від США й перемовини Віткоффа з Путіним: аналіз головних подій