Президент Польши Анджей Дуда. / © Associated Press

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Президент Польши Анджей Дуда назвал "классической российской дезинформацией" угрозы главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в адрес Варшавы и Балтии.

Об этом польский лидер сказал во время совместной конференции с президентом Хорватии Зораном Милновичем, сообщает Polska Agencja Prasowa.

По словам Дуды, нынешняя российская дезинформация - "характерная для советской школы пропаганда".

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"Это говорит Россия, которая перемещает свое ядерное оружие к Беларуси, нагло приближая ее к границам НАТО и ЕС Россия, которая агрессивно ведет себя по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм путем нападения на Украину за последние три года", - подчеркнул президент Польши.

В частности, Дуда отметил, что НАТО является исключительно оборонным Альянсом, поддерживающим безопасность.

"Все, что делает НАТО, является ответом на российскую агрессию. (...) НАТО никогда ни на кого не нападала и ни на кого не нападает; это альянс, только поддерживающий безопасность", - добавил Дуда.

Угрозы России

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Польшу и государства Балтии "странами-провокаторами" . Вроде бы они первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

"Они должны понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО. Впрочем, в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - цинично выразился.

Дата публикации 22:48, 11.04.25 Количество просмотров 321 Таможенный тайфун от США и переговоры Виткоффа с Путиным: анализ главных событий