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В Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні
Мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов, наголошують в Кремлі.
У Російській Федерації вкотре назвали власні умови для мирного рішення в Україні. Одна з них - це без'ядерний статус України.
Про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.
Посадовець країни-агресорки цинічно назвав три умови для миру. Окрім, “без’ядерки”, одна з умов визнання суверенітету кордонів Росії.
Також, за словами Наришкіна, мирне рішення щодо України може бути ухвалено “після скасування дискримінаційних законів” Києва. Наришкін також нахабно висловився про те, Росія відчуває прагнення США “зрозуміти першопричини української кризи” - так в РФ називають війну в Україні.
Крім того, він заявив, що нібито бачить підвищення військової активності НАТО біля кордонів, а країни Європи підвищують рівень ескалації навколо України.
Нагадаємо, раніше у Путіна пригрозили ескалацією війни. Кремль розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його заяву про те, що Берлін може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.