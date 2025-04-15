В Росії назвали свої умови для "мирного рішення" в Україні

Кремль. / © Associated Press

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У Російській Федерації вкотре назвали власні умови для мирного рішення в Україні. Одна з них - це без'ядерний статус України.

Про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

Посадовець країни-агресорки цинічно назвав три умови для миру. Окрім, “без’ядерки”, одна з умов визнання суверенітету кордонів Росії.

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Також, за словами Наришкіна, мирне рішення щодо України може бути ухвалено “після скасування дискримінаційних законів” Києва. Наришкін також нахабно висловився про те, Росія відчуває прагнення США “зрозуміти першопричини української кризи” - так в РФ називають війну в Україні.

Крім того, він заявив, що нібито бачить підвищення військової активності НАТО біля кордонів, а країни Європи підвищують рівень ескалації навколо України.

Нагадаємо, раніше у Путіна пригрозили ескалацією війни. Кремль розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його заяву про те, що Берлін може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Дата публікації 19:34, 14.04.25 Кількість переглядів 48 Це змінить хід війни! Україна отримає Тауруси?! Екстрені заяви в ЄС!