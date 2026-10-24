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- Укрaїнa
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Окупований Крим занурився в повний блекаут після атаки дронів
За повідомленнями місцевих джерел, без електропостачання залишилася вся територія півострова, а також окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.
У ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції.
Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер.
За його даними, після атаки безпілотників електроенергія зникла на всій території окупованого Криму.
Також повідомляється про відключення світла на захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.
За інформацією телеграм-каналу, безпілотники могли пошкодити не лише електростанції, а й так званий енергоміст, який з’єднує окупований Крим із Росією.
Водночас інформація про характер пошкоджень та масштаби наслідків атаки потребує підтвердження.
Раніше повідомлялося, що Чонгарський автомобільний міст, який є однією з ключових логістичних артерій між окупованим Кримом та Херсонщиною, зазнав серйозних руйнувань.
Ми раніше інформували, що Україна здатна завдати вирішального удару по Кримському мосту за допомогою повітряних та підводних засобів ураження.