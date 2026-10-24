Окупований Крим занурився в повний блекаут після атаки дронів

У Криму стався блеакут

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У ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції.

Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер.

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За його даними, після атаки безпілотників електроенергія зникла на всій території окупованого Криму.

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Також повідомляється про відключення світла на захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.

За інформацією телеграм-каналу, безпілотники могли пошкодити не лише електростанції, а й так званий енергоміст, який з’єднує окупований Крим із Росією.

Водночас інформація про характер пошкоджень та масштаби наслідків атаки потребує підтвердження.

Раніше повідомлялося, що Чонгарський автомобільний міст, який є однією з ключових логістичних артерій між окупованим Кримом та Херсонщиною, зазнав серйозних руйнувань.

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Ми раніше інформували, що Україна здатна завдати вирішального удару по Кримському мосту за допомогою повітряних та підводних засобів ураження.

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