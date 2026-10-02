Кримський міст

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Командування Чорноморського флоту направило до військових частин наказ про суттєве збільшення частоти патрулювання акваторії Чорного моря.

Про це повідомили партизани руху АТЕШ.

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За їхніми даними, особовому складу поставлено завдання підвищити інтенсивність навчань щодо відбиття загроз з моря, а також відпрацювати взаємодію між операторами БпЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ та екіпажами патрульних катерів.

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За наявною інформацією, російське командування очікує активізацію Сил оборони України в районі символічних дат — зокрема, річниці удару по Кримському мосту (8 жовтня).

«На флоті побоюються, що до цієї дати можуть бути присвячені нові масштабні атаки. Йдеться не обов’язково про повторний удар по самому мосту, а про можливі комбіновані удари по кораблям ЧФ РФ у пунктах базування, логістичним маршрутам та судам „тіньового флоту“, — вважають партизани.

Нагадаємо, серед російських окупантів в анексованому Криму ширилися чутки про нібито підготовку Україною морської десантної операції на узбережжі півострова.

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