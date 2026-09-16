Су-24 / © Сегодня

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15 вересня та в ніч проти 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.

Про це повідомили у Генштабі.

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«На аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється», — йдеться у повідомленні.

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Які ще втрати у ворога

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника

У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів

У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника

У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.

У Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер»

Що відомо про Су-24

Су-24 — це радянський та російський надзвуковий тактичний бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1975 році.

Літак призначений для цілодобового та всепогодного завдання високоточних ракетно-бомбових ударів, зокрема на малих висотах, і здатний нести тактичну ядерну зброю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість загиблих у війні проти України росіян за пʼять років повномасштабного вторгнення наблизиться до одного мільйона.

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