Президентський борт Зеленського / © Associated Press

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Дрон мало не збив літак президента України Володимира Зеленського, коли той готувався злетіти з Молдови. За словами молдовського чиновника, БПЛА належав РФ, Через появу дрона в повітряному просторі країни виліт літака з Кишинева до Норвегії затримали.

Про це повідомляє CNN.

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Про інцидент розповів прем’єр Норвегії

Про небезпечний інцидент із дроном повідомив прем’єр-міністр Норвегії Гар Стере.

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«Його літак мало не збив дрон, коли він збирався злетіти з Молдови. Це реальність, з якою він стикається», — сказав Стере громадському мовнику NRK, повідомляє Reuters.

Літак Зеленського перебував в аеропорту Кишинева

За словами молдовського чиновника, у вівторок Молдова закрила свій повітряний простір після того, як зафіксували вторгнення російського безпілотника.

За даними Associated Press, літак Зеленського перебував у міжнародному аеропорту Кишинева. Дозвіл на виліт він отримав лише після того, як стало відомо, що дрон упав приблизно за 160 км від аеропорту. Безпілотник вибухнув після падіння.

У Молдові не виключають, що дрон був невипадково

Посол Молдови в США Владислав Кульмінський заявив CNN, що інцидент, ймовірно, не був випадковістю.

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«Ми не віримо в те, що реактивні дрони просто залітають на територію Молдови з метою спостереження, поки літак президента України перебуває на землі в аеропорту», — сказав він.

Водночас на запитання, чи був безпілотник спрямований безпосередньо на Зеленського, Кульмінський відповів, що розслідування триває і робити остаточні висновки поки зарано.

Реакція Молдови на російські дрони в країні

Того ж дня ще один безпілотник перетнув повітряний простір Молдови, після чого продовжив рух над територією Румунії.

Президентка Молдови Мая Санду назвала такі інциденти «серйозною загрозою життю людей». Вона також засудила російську атаку на прикордонний пункт, унаслідок якої загинули двоє людей.

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Кремль ситуацію не коментував.

Зеленський прямував до Норвегії на похорон короля Гаральда V, де приєднався до інших глав держав у траурній процесії в Осло.

Дрон мало не збив літак Зеленського — що відомо

Нагадаємо, увечері, 7 вересня, стало відомо про моторошний інцидент із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді. За твердженням прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, до якого глава летів на зустріч, у літак президента «ледь не поцілив дрон», коли він вилітав з Молдови до Осло.

За даними сервісу AirNavRadar, о 17:15 безпілотник втратили, а о 17:30 літак Зеленського вилетів.

В Офісі президента прокоментували цей інцидент. Там заявили, що літак Зеленського не перебував у повітрі одночасно з дроном. Український екіпаж чекав, доки БпЛА зникне з радарів.

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