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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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130
Час на прочитання
2 хв

Різ Візерспун замилувала фото з 27-річною донькою-копією: ошелешені фани назвали їх близнючками

Донька Різ Візерспун як дві краплі води схожа на свою маму. У Мережі їх часто називають сестрами.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Різ Візерспун із донькою

Різ Візерспун із донькою / © Associated Press

Голлівудська акторка Різ Візерспун замилувала новим фото з 27-річною донькою від колишнього чоловіка, актора Раяна Філліппа.

Знімком з Авою артистка поділилась в Instagram. Річ у тім, що донька зірки Голлівуду святкувала день народження. Тож, знаменитість публічно привітала її з важливою датою. Різ Візерспун опублікувала нове фото з Авою. На знімку вони усміхнено позували у чорному вбранні поруч одна з одною.

Також акторка адресувала доньці теплі слова. Знаменитість зазначила, що Ава виросла неабияк творчою, уважною та веселою особистістю. Артистка ж бажає їй не втрачати особливе світло в середині себе і продовжувати сяяти.

«З днем ​​народження, моя люба дівчинко Аво! Ти неймовірно творча, уважна й дуже весела. Продовжуй сяяти своїм прекрасним світлом, моя дівчинко. Я тебе люблю!» — адресувала доньці акторка.

Різ Візерспун із донькою / © instagram.com/reesewitherspoon

Різ Візерспун із донькою / © instagram.com/reesewitherspoon

Прихильники Різ Візерспун теж активно вітали її доньку з днем народження. Проте користувачі були ошелешені іншим. Вони зазначали, що Ава — це просто копія своєї зіркової мами. Також фани прозвали їх близнючками.

  • Ви ж буквально близнючки!

  • Ти дійсно народила саму себе!

  • Хтось теж двічі дивився на фото, бо сплутав: де донька, а де Різ?

Зазначимо, Різ Візерспун народила доньку Аву, коли була заміжня за актором Раяном Філліппом. У цьому ж шлюбі на світ з’явився син Дікон. Від другого чоловіка артистка народила сина Теннессі.

Нагадаємо, нещодавно донька українського гумориста Євгена Кошового захопила красою на новому фото. 18-річна Варвара показала, який зараз вигляд має.

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