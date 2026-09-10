Різ Візерспун привітала доньку Аву з 27-річчям і опублікувала їхні спільні фото

Різ Візерспун / © Associated Press

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50-річна акторка, лауреатка премії «Оскар», продюсерка — Різ Візерспун — зворушливо привітала старшу доньку Аву Філліп з 27-річчям. На честь дня народження вона опублікувала в Instagram декілька фотографій з іменинницею.

На одному зі знімків Різ та Ава позують разом, демонструючи теплі стосунки. Фанати особливо звернули увагу на зовнішню схожість матері та доньки — у них подібні риси обличчя та посмішка.

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Різ Візерспун із донькою Авою / © Instagram Різ Візерспун

«З днем народження, моя люба Ава! Ти така креативна, уважна й неймовірно весела. Продовжуй сяяти своїм чудовим світлом, моя дівчинко. Я тебе люблю!» — написала Різ під фото.

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А на іншому — Ава зазнімкована на тлі природи. «Моя чарівна маленька дівчинка, яка виросла мудрою, чудовою, чарівною жінкою, яку я обожнюю», — підписала акторка фото.

Дочка Різ Візерспун — Ава Філліпп / © Instagram Різ Візерспун

Візерспун не вперше публічно вітає доньку з днем народження. Щороку акторка ділиться архівними або спільними знімками та присвячує Аві теплі слова. Минулого року вона також опублікувала привітання з нагоди 26-річчя доньки.

Зазначимо, Ава народилася 9 вересня 1999 року в шлюбі Візерспун з актором Раяном Філліппом. Вона, як і її батьки, пов’язана з творчою індустрією, однак, на відміну від Різ, поки що не зробила акторську кар’єру своєю основною професією. Вона також регулярно з’являється разом із мамою на світських заходах та модних подіях.

Нагадаємо, раніше Різ Візерспун у рожевій сукні прийшла на урочистий захід разом із сином.

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