Всі в чорних вуалях: чому королівські жінки носили цей аксесуар на прощанні з королем Гаральдом V

Королева Метте-Маріт та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Гості дотримувалися суворого дрес-коду, і вдова Гаральда, 89-річна королева Соня, одягла традиційну чорну мереживну жалобну вуаль, щоб прикрити обличчя.

Її невістка королева Метте-Маріт і онука принцеса Інгрід Олександра, а також багато інших гостей також обрали аксесуари з тонкими сітчастими вуалями. Хоча це і не є обов'язковим, традиційно жінки королівської родини на похороні монарха носять чорні жалобні вуалі.

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Королева Соня, король Гокон VIII, королева Метте-Маріт, принцеса Інгрід Олександра, принц Сверре Магнус / © Associated Press

Такі вуалі носять як символічний, так і практичний характер, будучи знаком поваги та захистом від сторонніх поглядів у такий сумний момент, пише Hello!.

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Королева Метте-Маріт / © Getty Images

Як правило, їх виготовляють із мережива, тюлю або тонкої сітчастої тканини, а це означає, що крізь них можна бачити. Ця давня традиція набула широкої популярності завдяки тому, що королева Вікторія протягом 40 років носила чорне на знак поваги до свого покійного чоловіка, принца Альберта.

Принцеса Нідерландів Амалія / © Getty Images

Часто вуаль не закриває все обличчя і кріпиться до обличчя за допомогою пов'язки на голову або капелюха. Пропонуємо подивитися, які вуалі обрали цього дня королівські персони.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Марта Луїза / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Getty Images

Королева Сільвія і королева Мері / © Getty Images

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