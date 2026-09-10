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Всі в чорних вуалях: чому королівські жінки носили цей аксесуар на прощанні з королем Гаральдом V
Члени королівських сімей з усієї Європи зібралися в середу, щоб вшанувати пам'ять короля Гаральда V на його державному похороні в Осло.
Гості дотримувалися суворого дрес-коду, і вдова Гаральда, 89-річна королева Соня, одягла традиційну чорну мереживну жалобну вуаль, щоб прикрити обличчя.
Її невістка королева Метте-Маріт і онука принцеса Інгрід Олександра, а також багато інших гостей також обрали аксесуари з тонкими сітчастими вуалями. Хоча це і не є обов'язковим, традиційно жінки королівської родини на похороні монарха носять чорні жалобні вуалі.
Такі вуалі носять як символічний, так і практичний характер, будучи знаком поваги та захистом від сторонніх поглядів у такий сумний момент, пише Hello!.
Як правило, їх виготовляють із мережива, тюлю або тонкої сітчастої тканини, а це означає, що крізь них можна бачити. Ця давня традиція набула широкої популярності завдяки тому, що королева Вікторія протягом 40 років носила чорне на знак поваги до свого покійного чоловіка, принца Альберта.
Часто вуаль не закриває все обличчя і кріпиться до обличчя за допомогою пов'язки на голову або капелюха. Пропонуємо подивитися, які вуалі обрали цього дня королівські персони.