Все в черных вуалях: почему королевские женщины носили этот аксессуар на прощании с королем Харальдом V

Королева Метте-Марит и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Гости придерживались строгого дресс-кода, и вдова Харальда, 89-летняя королева Соня, надела традиционную черную кружевную траурную вуаль, чтобы прикрыть лицо.

Ее невестка королева Метте-Марит и внучка принцесса Ингрид Александра, а также многие другие гости тоже выбрали аксессуары с тонкими сетчатыми вуалями. Хотя это и не является обязательным, традиционно женщины королевской семьи на похоронах монарха носят черные траурные вуали.

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Королева Соня, король Хокон VIII, королева Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра, принц Сверре Магнус / © Associated Press

Такие вуали носят как символический, так и практический характер, являясь знаком уважения и защитой от посторонних взглядов в столь печальный момент, пишет Hello!.

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Королева Метте-Марит / © Getty Images

Как правило, их изготавливают из кружева, тюля или тонкой сетчатой ​​ткани, а это значит, что сквозь них можно видеть. Эта давняя традиция получила широкую известность благодаря тому, что королева Виктория на протяжении 40 лет носила черное в знак уважения к своему покойному мужу, принцу Альберту.

Принцесса Нидерландов Амалия / © Getty Images

Часто вуаль не закрывает все лицо и крепится к лицу с помощью повязки на голову или шляпы. Предлагаем посмотреть, какие вуали выбрали в этот день королевские особы.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принцесса Марта Луиза / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Королева Сильвия и королева Мэри / © Getty Images

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