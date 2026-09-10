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Все в черных вуалях: почему королевские женщины носили этот аксессуар на прощании с королем Харальдом V
Члены королевских семей со всей Европы в большом количестве собрались в среду, чтобы почтить память короля Харальда V на его государственных похоронах в Осло.
Гости придерживались строгого дресс-кода, и вдова Харальда, 89-летняя королева Соня, надела традиционную черную кружевную траурную вуаль, чтобы прикрыть лицо.
Ее невестка королева Метте-Марит и внучка принцесса Ингрид Александра, а также многие другие гости тоже выбрали аксессуары с тонкими сетчатыми вуалями. Хотя это и не является обязательным, традиционно женщины королевской семьи на похоронах монарха носят черные траурные вуали.
Такие вуали носят как символический, так и практический характер, являясь знаком уважения и защитой от посторонних взглядов в столь печальный момент, пишет Hello!.
Как правило, их изготавливают из кружева, тюля или тонкой сетчатой ткани, а это значит, что сквозь них можно видеть. Эта давняя традиция получила широкую известность благодаря тому, что королева Виктория на протяжении 40 лет носила черное в знак уважения к своему покойному мужу, принцу Альберту.
Часто вуаль не закрывает все лицо и крепится к лицу с помощью повязки на голову или шляпы. Предлагаем посмотреть, какие вуали выбрали в этот день королевские особы.