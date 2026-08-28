Принцесса Ингрид Александра принимает на себя роль наследницы норвежского престола: что это значит

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Норвежская принцесса Ингрид Александра стала следующей в очереди на престол, став первой женщиной-наследницей престола за последние 600 лет.

Хотя проведение коронационной церемонии не противоречит норвежскому законодательству, она не проводилась с 1906 года. Поэтому более вероятно, что король Хокон просто примет формальную присягу на престол в Государственном совете, а затем в парламенте, известном как Стортинг, пишет Hello!.

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Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

20-летняя принцесса Ингрид Александра — первая женщина-наследница норвежского престола за 600 лет, последней женщиной-монархом была королева Маргарита, умершая в 1412 году. С момента смерти ее дета Харальда V девушка стала новой кронпринцессой Норвегии.

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Для короля Харальда и королевы Сони Ингрид Александра не была первой внучкой, поскольку годом ранее родилась Мод Анжелика Бен — старшая из трех дочерей принцессы Марты Луизы Норвежской и ее покойного бывшего мужа, писателя Ари Бена. Однако она была первенцем наследника и, прежде всего, первой девочкой, родившейся после 1990 года, когда было установлено абсолютное первородство — то есть первенец является первым наследником независимо от пола. Этого не было в предыдущем поколении, поскольку принцесса Марта Луиза на два года старше своего брата Хокона.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

В настоящее время принцесса Ингрид Александра учится в Сиднейском университете в Осло, где получает трехлетнюю степень в области социальных наук.

Недавно принцесса организовала программу обмена, чтобы пройти обучение в этом семестре в норвежской столице для того, чтобы быть ближе к ее матери Метте-Марит, перенесшей недавно операцию по пересадке легких.

Принцесса Ингрид Александра, король Хокон VIII, королева-консорт Метте-Марит / © Getty Images

Перед поступлением в университет Ингрид прошла военную подготовку в инженерном батальоне Северной бригады.

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Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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