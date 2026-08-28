Женщина купила куртку в секонд-хенде не поверила своим глазам: что она нашла в кармане

Секонд-хенд / © pexels.com

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Пользователь TikTok поделилась шокирующей находкой в американском секонд-хенд, где в кармане подержанной куртки обнаружила немалую сумму денег.

Об этом сообщила блоггер, известная в TikTok как Not Nic, передает Mirror.

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В секондгенде блоггер примеряла зелено-коричневую куртку оверсайз в своем любимом стиле и вместо привычной мелочи нашла в карманах пачку наличных. После этого она начала паниковать прямо на парковке. Проверяя находку подробнее, женщина сначала предположила, что речь идет о долларе, но впоследствии усомнилась из-за внешнего вида купюр.

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«Итак, я пошарила по карманам и подумала: хм, это выглядит хорошо? Угадайте, что я вытащила. Это деньги… Я подумала: мне уже безразлично. Я куплю эту куртку, чтобы увидеть деньги. Потому что, возможно, это что-то типа доллара», — отметила девушка.

Блоггерша первой решила, что в кармане лежит около 100 фунтов стерлингов (135 долларов). Однако впоследствии усомнилась и предположила, что сумма может достигать 1000 фунтов (1350 долларов). Поэтому она начала паниковать и растерянно рассуждать, не будет ли проблем с законом из-за такой находки.

Спрятав деньги в безопасном месте, женщина растерянно обратилась к подписчикам за советом и попросила подсказать, как поступить, пока она будет покупать продукты в супермаркете Aldi.

Несмотря на беспокойство из-за неожиданного открытия, женщина осталась довольна главной покупкой: «Но эта куртка действительно милая». Подписчики в комментариях посоветовали ей оставить деньги себе, отметив, что вещи часто жертвуют на благотворительность вместе с забытыми вещами, а бывшего владельца уже не найти.

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Кроме денег, блоггерша похвасталась еще одной находкой из этого же секонд-хенда — брендовой черно-бордовой сумкой Kate Spade, которую приобрела всего за 10 фунтов стерлингов, хотя на сайтах вещей такие модели стоят около 300 фунтов.

Напомним, представление о том, что подержанные вещи покупают исключительно ради экономии бедные люди, окончательно устарело. Современные исследования в области психологии потребления доказывают, что сегодня полки секондгендов, винтажных бутиков и комиссионных магазинов активно штурмуют покупатели, имеющие высокий доход и легко позволить себе новую одежду.

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