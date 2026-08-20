Сотни тысяч гривен на клубнике: сколько заработала девушка, которая собирала ягоды 33 дня

Сколько можно заработать на сборе клубники / © Unsplash

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Известная в Польше блогер, имеющая аккаунт в TikTok @popsychologicznemu, решила на собственном опыте проверить, сколько сможет заработать за месяц, собирая клубнику. Эксперимент оказался очень удачным. Девушка поехала в Германию на клубничные поля.

Об этом пишет Kobieta WP.

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33 дня собирала клубнику в Германии: сколько смогла заработать девушка

Блогер Агата Витонь показала на собственном опыте, сколько денег можно заработать на сборе клубники. Опубликованные ею цифры спровоцировали горячие споры в Сети. Агата отработала на сборе ягод 33 дня подряд и не брала себе ни одного выходного.

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За это время она провела на поле 310 часов.

«Я была на сборах 33 дня и все из них работала. Ты работаешь там примерно 9–10 часов, когда-то у меня было и 11 часов», — говорит девушка.

Она добавила, что на такой работе не стоит ждать поблажек. При почасовой ставке 13,90 евро ее общий заработок брутто составил 4309 евро (224 тысячи гривен). Но итоговая сумма «на руки» оказалась меньше из-за бытовых и транспортных расходов.

«От этого нам нужно отнять деньги за квартиру. Это 10 евро в день, поэтому мы отнимаем 330 евро. Мы также вычитаем аванс в размере 200 евро, который я взяла, чтобы выжить, поесть и развлечься. Это дает нам 3729 евро», — подробно описывает блогер.

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Это около 194 тысяч гривен за 33 рабочих дня.

Дорога домой тоже имела свою цену. Агата ехала на авто вместе с братом, заранее договорившись разделить расходы пополам: брат оплатил топливо в одну сторону, она в обратную.

«Я заплатила 96 евро за топливо туда и обратно и 58 польских злотых за поездку по автостраде. Это 3633 евро, что в переводе на польские злотые, дает нам 15 336 злотых», — заключает девушка.

Опубликованный расчет расколол зрителей на два лагеря. Часть пользователей считает сумму в более 15 тысяч злотых чистыми — отличным результатом за месяц, особенно для молодежи.

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Комментарии под видео девушки разделились:

«Я думаю, что это приличная сумма денег, но я могу представить, чего вам это стоило, а именно условия жилья, погода и т.д., но уважение».

«Так нельзя жить долго, но прожить месяц и привезти 15 000 злотых — это хорошо, и есть удовольствие от осознания того, что ты сам это заслужил».

«Для стольких часов физической работы, я не думаю, что это много»

Также в комментариях отметили, что сотни часов тяжелого труда в поле подрывают здоровье и не стоят такой зарплаты.

Средняя зарплата по Украине

Напомним, в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине выросла на 1,5% по сравнению с апрелем и составила 30 961 грн. По данным Госстата, самый высокий уровень доходов традиционно зафиксирован в Киеве — 47 115 грн и Киевской области — 32 374 грн, в то время как самые низкие показатели наблюдались в Черновицкой — 22 354 грн и Кировоградской — 22 336 грн областях.

В разрезе отраслей больше всего зарабатывали работники сферы информации и телекоммуникаций со средним показателем 76 997 грн в месяц.

Наименьшая оплата труда оставалась в сфере здравоохранения и социальной помощи — 21 554 грн. В то же время, по состоянию на 1 июня 2026 года общая задолженность по выплате зарплаты в стране достигла 3,8 млрд грн.

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