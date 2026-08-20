Названы 10 цветов для создания белой клумбы: будут цвести с весны до глубокой осени

Какие растения выбрать для белой клумбы / © www.freepik.com/free-photo

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Белая клумба выглядит особенно эффектно в саду: светлые цветы визуально освежают пространство, хорошо сочетаются с зеленью и делают участок более ухоженным. А если правильно подобрать растения по срокам цветения, белый цветник может оставаться декоративным от первых весенних дней и практически до заморозков. Для этого следует сочетать луковичные, многолетние и однолетние цветы, которые будут сменять друг друга в течение сезона.

Подснежник

Одними из первых белых цветов в саду появляются подснежники. Они зацветают ранней весной, когда большинство декоративных растений еще только начинают просыпаться. Небольшие цветы особенно хорошо растут группами под деревьями, у дорожек или на переднем плане клумбы.

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Подснежники хорошо чувствуют себя в полутени и не нуждаются в сложном уходе. После завершения цветения их листья не стоит сразу обрезать — они должны завершить естественный цикл развития.

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Белый тюльпан

Белые тюльпаны продолжают весеннюю эстафету. Сортов очень много: от простых цветов до пышных махровых форм. Они отлично подходят для монохромной клумбы, особенно если высадить луковицы группами.

Тюльпаны лучше размещать на солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Чтобы белая клумба не была однообразной, рядом можно высадить растения с разной высотой и формой соцветий.

Нарцисс

Белые нарциссы — еще один удачный вариант для весеннего цветника. Особенно декоративный вид имеют сорта с белыми лепестками и желтой или белой коронкой. Нарциссы неприхотливы, хорошо зимуют в почве и могут много лет расти на одном месте при благоприятных условиях.

Их можно высаживать небольшими группами между другими многолетниками, чтобы после завершения весеннего цветения место не оставалось пустым.

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Пион

В конце весны и начале лета белую клумбу способны украсить пионы. Большие ароматные цветы привлекают внимание и могут стать центральным акцентом композиции.

Для белой клумбы особенно эффектны сорта с махровыми соцветиями. Пионам нужно солнечное или слегка затененное место и пространство для развития куста, поэтому их лучше не сажать слишком плотно.

Ирис белый

Белые ирисы придают клумбе вертикальные акценты. Их изящные цветы хорошо сочетаются с пышными растениями, имеющими округлые или крупные соцветия.

Ирисы ценят декоративность и относительно неприхотливый характер. В то же время для обильного цветения важно правильно подобрать место и не допускать застоя воды у корневища.

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Лилия

Летом на смену весенним растениям приходят лилии. Белые сорта особенно хорошо подходят для создания светлой клумбы, ведь их крупные цветы видны даже издалека.

Лилии можно использовать как средний или задний ярус цветника. Они будут хорошо чувствовать себя рядом с невысокими многолетниками и декоративной зеленью, подчеркивающей чистый белый цвет лепестков.

Гортензия

Если нужно создать объемный белый акцент в летнем саду, следует обратить внимание на гортензию. Ее крупные соцветия могут украшать клумбу длительное время, а некоторые виды и сорта остаются декоративными даже после завершения активного цветения.

Гортензия нуждается в достаточном количестве влаги и соответствующей почве. При выборе места также следует учитывать размеры взрослого куста, чтобы он не вытеснял соседние растения.

Флокс

Белые флоксы помогают заполнить пространство между крупными растениями. Их многочисленные мелкие цветки образуют пышные соцветия, хорошо заметные на зеленом фоне.

В зависимости от вида и сорта флоксы могут цвести в разные периоды лета. Они особенно удачно смотрятся в групповых посадках, поэтому для белой клумбы можно посадить сразу несколько кустов.

Петуния

Для продолжительного летнего и осеннего цветения прекрасно подходят белые петунии. Они способны цвести в течение всего теплого сезона, если обеспечить им достаточно солнца, регулярный полив и питание.

Петунии удобно использовать для заполнения промежутков между многолетниками. Они также хорошо подходят для бордюров, контейнеров и небольших клумб.

Хризантема

Завершить сезон белой клумбы помогут хризантемы. Многие сорта зацветают осенью и продолжают радовать цветами, когда летние растения уже отцвели.

Белые хризантемы особенно эффектно смотрятся в сентябре и октябре на фоне более темной зелени. Удачное сочетание сортов с разными сроками цветения поможет продлить декоративность клумбы до поздней осени.

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