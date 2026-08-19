В кошельке может лежать более 100 тысяч гривен: какую купюру следует проверить

Деньги / © pexels.com

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Некоторые украинские банкноты могут стоить на коллекционном рынке в сотни или даже тысячи раз больше своего номинала. Особенно ценятся редкие выпуски, купюры с необычными серийными номерами, типографскими дефектами или ограниченным тиражом.

Об этом рассказывает "Новости. Live".

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Одной из самых дорогих современных украинских банкнот памятная купюра номиналом 50 гривен 2011 года «20 лет НБУ».

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По словам президента Украинской ячейки Международного общества банкнот (IBNS) Виталия Гащака, стоимость такого экземпляра может превышать 100 тысяч гривен.

Памятная купюра 50 грн "20 лет НБУ". / © Фото из открытых источников

Таким образом, коллекционная цена банкноты может примерно в 2000 раз превышать ее номинал.

Как выглядит ценная купюра

Памятные 50 гривен выпустили к 20-летию создания Национального банка Украины.

Одной из ее главных особенностей является специальная оптически-сменная надпись. Если смотреть на банкноту под разными углами, его цвет меняется с золотистого на зеленый.

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Особенно ценной купюру делает небольшой тираж — было выпущено всего 1000 банкнот. Именно ограниченное количество экземпляров сделало их редкими и востребованными среди коллекционеров.

Купюрой до сих пор можно рассчитаться

Несмотря на высокую коллекционную стоимость, памятные 50 гривен остаются законным платежным средством.

В Национальном банке отмечалось, что такими банкнотами можно рассчитываться за товары и услуги без ограничений.

В то же время, для коллекционеров цена купюры зависит не только от ее редкости, но и от состояния, серийного номера, особенностей печати и других характеристик.

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Редкие банкноты обычно продают на специализированных аукционах, коллекционных площадках, антикварных салонах или тематических группах.

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