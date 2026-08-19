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Дата публикации
Категория
Украина
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"Как сон": первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников (фото, видео)

Освобожденные из плена украинские военные впервые за долгое время позвонили родным. Первые слова воинов доводят до слез.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Освобожденные из плена украинские защитники

Освобожденные из плена украинские защитники / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Среди освобожденных из российского плена 19 августа защитников — преимущественно солдаты и сержанты. Бойцы поделились своими первыми эмоциями по возвращении домой и сказали первые слова своим родным на свободе.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Большинство освобожденных составляют военнослужащие солдатского и сержантского состава — 99% всех возвращенных. Возраст самого старшего из них — 59 лет, самого молодого — 26. У двух защитников вчера были дни рождения — им исполнилось 34 и 45 лет.

Среди освобожденных также есть военные, имеющие тяжелые ранения и серьезные заболевания.

Освобожденные из неволи защитники поделились своими первыми эмоциями.

«Как сон. Даже не верится, что я дома», — сказал один из бойцов.

«Скоро, скоро, зайцы, скоро», — говорит родным другой защитник.

«Привет, папа, как ты там? Все хорошо. Я уже в Украине», — говорит своему отцу еще один освобожденный из плена.

«Попасть домой, увидеть родных и близких. Больше я ни о чем не думаю», — поделился своими эмоциями один из защитников.

Освобожденные из плена украинские военные (9 фото)

Звільнені з полону українські військові_6 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_8 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_10 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_3 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_9 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_4 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_5 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_2 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Звільнені з полону українські військові_7 / © Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Напомним, 19 августа состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ, в результате которого домой вернулись 103 украинских защитника — воины ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя и бойцы из многих других направлений фронта.

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