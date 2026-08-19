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"Как сон": первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников (фото, видео)
Освобожденные из плена украинские военные впервые за долгое время позвонили родным. Первые слова воинов доводят до слез.
Среди освобожденных из российского плена 19 августа защитников — преимущественно солдаты и сержанты. Бойцы поделились своими первыми эмоциями по возвращении домой и сказали первые слова своим родным на свободе.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Большинство освобожденных составляют военнослужащие солдатского и сержантского состава — 99% всех возвращенных. Возраст самого старшего из них — 59 лет, самого молодого — 26. У двух защитников вчера были дни рождения — им исполнилось 34 и 45 лет.
Среди освобожденных также есть военные, имеющие тяжелые ранения и серьезные заболевания.
Освобожденные из неволи защитники поделились своими первыми эмоциями.
«Как сон. Даже не верится, что я дома», — сказал один из бойцов.
«Скоро, скоро, зайцы, скоро», — говорит родным другой защитник.
«Привет, папа, как ты там? Все хорошо. Я уже в Украине», — говорит своему отцу еще один освобожденный из плена.
«Попасть домой, увидеть родных и близких. Больше я ни о чем не думаю», — поделился своими эмоциями один из защитников.
Освобожденные из плена украинские военные (9 фото)
Напомним, 19 августа состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ, в результате которого домой вернулись 103 украинских защитника — воины ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя и бойцы из многих других направлений фронта.