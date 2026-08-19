Мумии были сложены друг на друга: что археологи обнаружили в древней египетской гробнице

Мумии. Фото: Университет Ла-Лагуна / Джаред Карбальо-Перес.

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Археологи исследовали древнеегипетскую гробницу, которая использовалась для захоронений на протяжении нескольких веков. Находки показали, что со временем традиция менялась: если сначала для умерших отводили отдельное место, то позже мумии стали размещать всё плотнее и даже одну над другой.

Об этом сообщило издание Archaeology News.

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Речь идет о гробнице TT 209 в Фиванском некрополе недалеко от Луксора. Особое внимание археологов привлекла камера 3, где захоронения относятся к разным историческим периодам. Благодаря этому учёные смогли проследить, как одно и то же помещение приспосабливали для новых захоронений на протяжении нескольких веков.

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В камере ученые насчитали 16 мумифицированных человеческих тел и одну мумию собаки. Еще как минимум четыре человека были представлены останками, найденными в нарушенных слоях. Среди прочих находок — гробы, амулеты, сосуды и предметы, связанные с погребениями.

Временной диапазон находок оказался значительным. Самые древние останки датируются XXV династией — примерно 754–656 годами до н. э. Самые поздние захоронения относятся уже к Птолемеевскому периоду, который завершился в 30 году до н. э.

Как менялись захоронения

На раннем этапе каждому умершему отводили отдельное место в камере и помещали тело в гроб. У некоторых покойников находились погребальные сетки, амулеты и ценные вещи. Среди находок также было немало финикийских амфор, которые ученые связывают с высоким статусом части погребенных.

В конце XXV династии способ использования гробницы начал меняться. Новые захоронения уже устраивали в свободных промежутках между предыдущими, поэтому мумии оказывались всё ближе друг к другу.

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Археологи заметили и другое изменение. В древнейших захоронениях руки умерших были вытянуты, тогда как в более поздних появились мумии со сложенными руками.

Во время персидского владычества свободное пространство использовали ещё более интенсивно: новые мумии стали укладывать поверх тех, что уже лежали в камере. Подобное размещение было зафиксировано примерно в двух третях исследованных отложений.

Гробы при этом перестали определять, как именно организовывалось погребальное пространство. Для нового тела искали место с учётом предыдущих захоронений, стен, пола и слоёв отложений, уже накопившихся внутри.

В период правления Птолемеев мумии располагали ещё плотнее. В одном месте археологи обнаружили сразу четыре человеческие мумии, сложенные одна на другую, а вместе с ними — мумифицированную собаку. Людей похоронили без гробов. Рядом стояли вертикально установленные кувшины, которых в камерах более древних захоронений исследователи не обнаружили.

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Мумии. Фото: Университет Ла-Лагуна / Джаред Карбальо-Перес.

Мумифицированная собака среди человеческих захоронений

Мумия собаки лежала непосредственно над останками мужчины и женщины. Учёные предполагают, что такое расположение животного могло быть связано с древнеегипетскими представлениями о пути умерших в загробный мир.

Ещё одной особенностью более поздних захоронений стало положение рук. У части мумий они были скрещены на груди — египтологи называют это позой Осириса.

«Исследование показывает, что более поздние отложения не следует рассматривать как простые скопления тел. Каждое новое захоронение, по-видимому, реагировало на уже имевшиеся останки. Предыдущие тела и предметы формировали доступное пространство, тогда как более поздние захоронения вновь изменяли его расположение», — говорится в статье.

В то же время восстановить всю историю TT 209 до мельчайших деталей невозможно. После захоронений в камеру попадала вода, внутри возникали пожары, а впоследствии туда проникали люди. Из-за этого часть останков и предметов сместилась со своих первоначальных мест.

Напомним, ранее мы сообщали, что «проклятие мумии» может прибыть в виде обычной почтовой посылки. Учёные исследовали мумифицированные останки, продаваемые в интернете, и предупредили об опасных грибках и других микроорганизмах.

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