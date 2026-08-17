Возраст — более 200 лет: ученые назвали млекопитающего с самой большой продолжительностью жизни

Кит / © Associated Press

Реклама

Современные научные исследования доказывают, что гренландский кит является самым большим долгожителем среди млекопитающих на Земле с продолжительностью жизни более 200 лет. Обломки старинных гарпунов и анализ хрусталика глаза подтверждают этот уникальный природный феномен.

Об этом пишет Space Daily.

Реклама

Гренландский кит, плавающий сегодня под арктическими льдами, теоретически мог родиться еще до начала Гражданской войны в США, начавшейся в 1861 году. В этом году 165-летний кит был бы старше самой войны, а 200-летнее животное жило бы еще до появления первой фотографии человека, телеграфа и современной нефтяной промышленности.

Реклама

Это не просто эффектное сравнение. Химический анализ хрусталика глаза гренландских китов дал оценки более 200 лет, а обломки гарпунов XIX века, найденные в телах животных, подтвердили их способность переживать более века. В то же время, ни один из этих методов не позволяет точно установить возраст конкретного кита, который живет сегодня.

Кит — млекопитающее с чрезвычайной продолжительностью жизни

Гренландские киты обитают в Арктике и субарктических водах, в частности в Беринговом, Чукотском и Бофортовом морях. Они вырастают до 19 м в длину и могут весить около 90 т. Их массивные черепа позволяют пробивать лед, чтобы создавать отверстия для дыхания.

Еще большую часть XX века ученые полагали, что эти киты живут около 60-70 лет, поскольку надежного способа определить их возраст не было. Сегодня NOAA Fisheries отмечает, что точная продолжительность жизни вида остается неизвестной, однако она может превышать 200 лет.

Химические «часы» в хрусталике глаза

Одни из самых известных количественных доказательств появились в исследовании 1999 года под руководством Крейга Джорджа из Аляски. Ученые использовали рацемизацию аспарагиновой кислоты в хрусталике глаза — процесс, во время которого с возрастом молекулы аминокислоты постепенно меняют свою структуру.

Реклама

Четырем исследованным самцам определили возраст более 100 лет. Максимальная оценка составила 211 лет со стандартной погрешностью 35 лет. Это не значит, что конкретный кит точно прожил 211 лет, однако свидетельствует о потенциальной продолжительности жизни в два века.

Из-за ошибок метода и необходимости калибровки исследователи искали и другие подтверждения.

Свидетели охоты на китов в XIX веке

Во время традиционного промысла коренных народов Аляски у гренландских китов находили старые наконечники оружия, изготовленные из камня, сланца, слоновой кости и металла.

Особо важными стали обломки бомбовых гарпунов. В 2007 году у 14,9-метрового самца, добытого вблизи Уткягвика, был обнаружен металлический фрагмент у правой лопатки. Его идентифицировали как часть бомбового гарпуна, изготовленного, вероятно, между 1879 и 1885 годами.

Реклама

Даже если взять позднейшую возможную дату изготовления, кит носил этот отломок не менее 122 лет. Он пережил ранение во время охоты, а его организм сумел зажить вокруг металла.

Однако гарпун не является «свидетельством о рождении». Он лишь доказывает, что кит был жив во время ранения и дожил до момента, когда его снова добыли. Поэтому такая находка определяет минимальный возраст животного.

Поэтому оценку в 211 лет и находки гарпунов нельзя трактовать как доказательство того, что конкретный кит прожил 200 лет. Обломки подтверждают способность гренландских китов выживать более века, тогда как химический анализ глаза указывает на возможность жизни более 200 лет. Это разные, но взаимодополнительные доказательства.

Как гренландские киты противостоят старению?

Чрезвычайная продолжительность жизни создает для организма сложную задачу: множество клеток должно десятилетиями противостоять раку и накоплению повреждений. Поэтому ученые исследуют механизмы, благодаря которым гренландские киты способны поддерживать стабильность своего генома.

Исследование генома, опубликованное в 2015 году, выявило особенности систем, связанных с ремонтом ДНК, регуляцией клеточного цикла и защитой от раковых процессов. Более поздние эксперименты также указывают на роль определенных белков, которые могут помогать более точно восстанавливать повреждения ДНК. Однако это не означает, что ученые обнаружили один конкретный «ген долголетия».

Вероятно, способность жить так долго обеспечивает совокупность многих взаимосвязанных процессов. Организм должен поддерживать здоровое состояние тканей, стабильность белков и правильную работу иммунной системы в течение десятков лет.

Впрочем, долголетие имеет свои недостатки. Гренландские киты медленно достигают половой зрелости, а самки обычно рожают только одного детеныша каждые три-четыре года. Из-за медленного воспроизводства популяциям сложно быстро компенсировать значительные потери. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НУОАИ), к 1920-м годам глобальная численность вида упала до менее 3000 особей. Впоследствии западноарктическая популяция существенно восстановилась.

Известное млекопитающее с самое большой продолжительностью жизни

НУОАИ называет гренландского кита морским млекопитающим с самой длинной продолжительностью жизни, а имеющиеся научные данные позволяют считать его самым долгоживущим известным млекопитающим в целом. Однако он не является абсолютным рекордсменом среди всех животных: возраст гренландских акул оценивается почти в четыре столетия, а некоторые виды моллюсков и кораллов могут жить еще дольше.

Уникальность гренландского кита состоит в сочетании нескольких независимых доказательств. Химический анализ хрусталика глаза позволяет оценивать возраст, обломки старинного оружия подтверждают способность животных выживать более 100 лет, а генетические исследования помогают объяснить механизмы столь длительной жизни.

Поэтому предположение, что гренландский кит мог родиться еще до 1861 года, вполне реалистично, хотя конкретной особи с точно подтвержденным таким возрастом не обнаружено. Теоретически где-то в арктических водах и сегодня может плавать кит, родившийся еще до начала Гражданской войны в США.

К слову, в холодных морских глубинах благодаря медленному обмену веществ обитают животные, живущие сотни и тысячи лет. Среди них — сейшельская черепаха (более 190 лет), красный морской еж, гренландский кит и морской окунь (более 200 лет), гренландская акула (400-500 лет), океанический моллюск квахог (более 500 лет), черный коралл (до 4000 лет) и стеклянная губка (до 15000 лет).

Новости партнеров