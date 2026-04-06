Молодой кит оказался в реке в десятках километров от океана: чем все закончилось

Кит / © Национальный антарктический научный центр

В штате Вашингтон, США, обнаружили мертвого молодого серого кита, проплывшего более 30 км вглубь реки от океана. Ученые предполагают, что причиной гибели могло стать истощение.

Об этом сообщает издание BBC.

По данным исследовательской группы Cascadia Research Collective, животное было замечено несколько дней назад в реке Виллапа — примерно в 230 км от Сиэтла. Местные жители даже дали киту имя "Виллапа Вилли".

Сначала специалисты отмечали, что кит был худым, но вел себя нормально и не имел признаков травм. Спасатели надеялись, что он самостоятельно вернется в океан, однако этого не произошло.

Впоследствии организация сообщила, что кит погиб. Ученые оценивают условия для проведения исследования тела.

Специалисты объясняют, что серые киты совершают длительные весенние миграции вдоль побережья Тихого океана, направляясь в Арктику в поисках пищи. На этом пути они тратят значительные запасы энергии.

По словам биолога Джона Каламбокидиса, в подобных случаях киты могут искать новые места для кормления, когда привычные ресурсы истощаются. В последние годы в восточной части Тихого океана наблюдается сокращение кормовой базы, в том числе в районах Берингова и Чукотского морей у Аляски.

Ученые отмечают, что популяция серых китов переживает сложный период из-за недостатка пищи, а также других угроз — столкновения с судами и запутывания в рыболовных сетках.

Ранее на побережье штата Вашингтон уже находили мертвых серых китов, которые также были истощены или получили травмы.

