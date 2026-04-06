Молодий кит опинився у річці за десятки кілометрів від океану: чим все закінчилось

Кит / © Національний антарктичний науковий центр

У штаті Вашингтон, США, виявили мертвого молодого сірого кита, який проплив понад 30 км углиб річки від океану. Науковці припускають, що причиною загибелі могло стати виснаження.

Про це повідомляє видання BBC.

За даними дослідницької групи Cascadia Research Collective, тварину помітили кілька днів тому в річці Віллапа — приблизно за 230 км від Сіетла. Місцеві жителі навіть дали киту ім’я «Віллапа Віллі».

Спочатку фахівці зазначали, що кит був худим, але поводився нормально і не мав ознак травм. Рятувальники сподівалися, що він самостійно повернеться до океану, однак цього не сталося.

Згодом організація повідомила, що кит загинув. Наразі вчені оцінюють умови для проведення дослідження тіла.

Фахівці пояснюють, що сірі кити здійснюють тривалі весняні міграції вздовж узбережжя Тихого океану, прямуючи до Арктики у пошуках їжі. Під час цього шляху вони витрачають значні запаси енергії.

За словами біолога Джона Каламбокідіса, у подібних випадках кити можуть шукати нові місця для годування, коли звичні ресурси виснажуються. Останніми роками у східній частині Тихого океану спостерігається скорочення кормової бази, зокрема в районах Берингова та Чукотського морів біля Аляски.

Науковці зазначають, що популяція сірих китів переживає складний період через нестачу їжі, а також інші загрози — зіткнення з суднами та заплутування у риболовецьких сітках.

Раніше на узбережжі штату Вашингтон уже знаходили мертвих сірих китів, які також були виснажені або мали травми.

Нагадаємо, раніше українські бійці врятували собаку та вівцю з "антидронової" пастки. Поблизу Костянтинівки бійці полку «Сафарі» надали допомогу тваринам, що заплуталися і не могли вибратися на волю з сітки.