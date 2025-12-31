Вчені б’ють на сполох: у китів виявили вірус, що може спричинити катастрофічний ефект доміно

Кит / © Associated Press

Реклама

Науковці зафіксували тривожний сигнал у полярних водах: у видихах арктичних китів виявили генетичний матеріал вірусу, який раніше був пов’язаний із тяжкими хворобами та масовою загибеллю морських ссавців. Для цього команда дослідників використала дрони, що дозволило зібрати зразки без стресу для тварин і працювати у важкодоступних регіонах.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівці застосували безпілотники зі стерильними пристроями, що збирали мікрочастинки туману, які кити виділяють під час дихання, на одноразові поверхні — схожі чашки Петрі, або абсорбуючі прокладки. Зібраний матеріал цього літа відправили на секвенування, і дослідження виявило збіг із вірусами, що історично спричиняли тяжкі респіраторні захворювання та спалахи смертності серед морських істот.

Реклама

Хоча сам факт наявності генетичного матеріалу не означає активний перебіг інфекції, науковці підкреслюють значущість результатів. Попередні дані вказують, що вірус належить до родини, здатної уражати органи дихання та, у деяких випадках, нервову систему морських ссавців. Подальші лабораторні аналізи тривають.

Дослідники застерігають: якщо вірус справді поширений і призведе до масової загибелі арктичних китів, наслідки можуть бути глобальними. Ці тварини відіграють важливу роль у підтриманні рівня фітопланктону, який виробляє понад половину кисню на Землі. Різке скорочення популяції китів може порушити цей баланс і спричинити ланцюгову реакцію в екосистемі.

Нагадаємо, суринамська жаба має незвичний спосіб розмноження, який робить її спину схожою на стільники з отворами. Для 18% населення світу цей вигляд є справжнім випробуванням через трипофобію.