Знімок із минулого Всесвіту: "Габбл" показав вражальну фабрику зірок

Телескоп «Габбл» показав, як виглядав цей регіон Всесвіту задовго до появи сучасної людини.

Софія Бригадир
Фабрика зірок у Великій Магеллановій Хмарі

Фабрика зірок у Великій Магеллановій Хмарі / © NASA

Космічний телескоп NASA «Габбл» оприлюднив нове детальне зображення активної ділянки Всесвіту у Великій Магеллановій Хмарі — карликовій галактиці, що розташована приблизно за 160 тис. світлових років від Землі. На світлині видно масштабну область народження зірок, де густі пласти холодного водню світяться насиченим червоним кольором.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Фахівці зазначають, що саме таким цей район виглядав 160 тис. років тому — стільки часу потрібно світлу, щоб подолати відстань до нашої планети. Для порівняння: неандертальці зникли лише 40 тис. років тому, тож вони ще довго жили на Землі після того, як випромінення з цієї ділянки вирушило в космос.

Ширина «зоряної фабрики» сягає близько 150 світлових років. Усередині області формуються молоді яскраві світила, а деякі нестабільні зорі вже встигли прорвати навколишній газ потужними потоками випромінювання, створивши велетенські бульбашки.

Велику Магелланову Хмару добре видно в південній півкулі — вона проступає на небі як туманна смуга в сузір’ях Дорадо та Менса. Галактика є супутником Чумацького Шляху, діаметр якого становить близько 100 тис. світлових років.

«Габбл» уже понад 30 років працює на низькій навколоземній орбіті, відкриваючи дедалі віддаленіші ділянки космічного простору. Місія реалізована у співпраці NASA та Європейського космічного агентства ESA.

