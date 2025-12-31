ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

Не "з прошедшим" і не "з наступаючим": як правильно вітати з Новим роком

Українська мова має власні колоритні відповідники, щоб привітати колег чи рідних.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Новий Рік

Новий Рік / © pexels.com

Період новорічно-різдвяних свят часто розтягується на тижні, і вітання продовжують лунати навіть після календарних дат. Проте, бажаючи привітати друзів чи колег, українці часто припускаються поширеної мовної помилки, вживаючи фразу «із прошедшим». Мовознавці наголошують: це типова калька з російської мови («с прошедшим»), якої варто уникати.

Про це пише «Телеграф».

Для неформального спілкування, теплих SMS чи розмови з близькими ідеально підійдуть прості та щирі фрази. Вони звучать природно і не створюють дистанції.

Експерти радять використовувати такі варіанти:

  • «Хоч і з запізненням, але вітаю з Новим роком!»

  • «З минулим Новим роком! Хай він принесе радість, спокій і добрі новини».

Такі формулювання підкреслюють вашу увагу до людини попри час, коли пролунало привітання.

Офіційні привітання

У робочих чатах, офіційних листах до партнерів чи керівництва стиль має бути більш стриманим. Тут важливо зберегти повагу до адресата і продемонструвати високий рівень грамотності. Для ділового етикету найкраще підходять такі конструкції:

  • «Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року».

  • «Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році».

Ці фрази є стилістично нейтральними, правильними та демонструють вашу професійність. Використовуючи їх, ви уникнете незручних мовних помилок і справите гарне враження на співрозмовника.

Ще одна поширена помилка — коли вітають «з наступаючим». Правильно казати «з прийдешнім».

Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.

Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.

Дата публікації
Кількість переглядів
553
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie