Не "з прошедшим" і не "з наступаючим": як правильно вітати з Новим роком

Період новорічно-різдвяних свят часто розтягується на тижні, і вітання продовжують лунати навіть після календарних дат. Проте, бажаючи привітати друзів чи колег, українці часто припускаються поширеної мовної помилки, вживаючи фразу «із прошедшим». Мовознавці наголошують: це типова калька з російської мови («с прошедшим»), якої варто уникати.

Про це пише «Телеграф».

Для неформального спілкування, теплих SMS чи розмови з близькими ідеально підійдуть прості та щирі фрази. Вони звучать природно і не створюють дистанції.

Експерти радять використовувати такі варіанти:

«Хоч і з запізненням, але вітаю з Новим роком!»

«З минулим Новим роком! Хай він принесе радість, спокій і добрі новини».

Такі формулювання підкреслюють вашу увагу до людини попри час, коли пролунало привітання.

Офіційні привітання

У робочих чатах, офіційних листах до партнерів чи керівництва стиль має бути більш стриманим. Тут важливо зберегти повагу до адресата і продемонструвати високий рівень грамотності. Для ділового етикету найкраще підходять такі конструкції:

«Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року».

«Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році».

Ці фрази є стилістично нейтральними, правильними та демонструють вашу професійність. Використовуючи їх, ви уникнете незручних мовних помилок і справите гарне враження на співрозмовника.

Ще одна поширена помилка — коли вітають «з наступаючим». Правильно казати «з прийдешнім».

Нагадаємо, слово «капюшон», яке часто вживають українці для позначення частини верхнього одягу, має французьке походження. Водночас в українській мові існують питомі й милозвучні відповідники, зокрема «відлога» та «каптур», зафіксовані у Словнику української мови та вживані ще в класичній літературі.

Окрім цього, мовознавці звертають увагу на маловживані діалектизми — «затула», «коба» та «кобка», які також можуть слугувати альтернативами іншомовному слову і збагачувати український словниковий запас.