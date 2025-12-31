ТСН у соціальних мережах

198
1 хв

Що буде з курсом долара у січні 2026-го: прогноз банкіра

У першій половині січня очікується певне зниження курсового тиску, наголосив банкір.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют в Україні.

Курс валют в Україні. / © Державна фіскальна служба України

У січні 2026-го курс долара в Україні не відзначатиметься різкими змінами. НБУ контролюватиме ситуацію на валютному ринку. Хоча на початку місяця американська валюта може дещо здорожчати.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “УНІАН”.

З його слів, ключові чинники, які впливатимуть на курс валют, цілком передбачувані, а режим "керованої гнучкості" продовжить діяти. Саме ці кроки забезпечать ринку стабільність без різких стрибків, з контрольованими межами коливань і прогнозованими реакціями з боку регулятора.

"Насправді в січні ми побачимо лише початок періоду, коли попит і пропозиція поступово вирівнюються. Пік зазвичай припадає на кінець місяця - початок лютого. Але вже в першій половині січня очікується певне зниження курсового тиску", - наголосив банкір.

Головним фактором невизначеності залишається інтенсивність бойових дій, наслідки ворожих атак на об'єкти інфраструктури й ритмічність фінансової підтримки міжнародних партнерів у 2026 році.

"За чинних умов ймовірний коридор для офіційного курсу складає 42,2–42,8 грн. Це прийнятний діапазон, який не створює додаткових ризиків та побоювань", - підсумував експерт.

Нагадаємо, попри побоювання, грудень не приніс українцям долара по 43 грн. Завдяки рішучим діям Нацбанку та масштабній фінансовій підтримці від ЄС, валютний ринок входить у 2026 рік у відносно стабільному стані. Один з ключових факторів, що «врятував» національну валюту наприкінці року, це інтервенції НБУ.

