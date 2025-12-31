UPG відкрила новий заправно-відпочинковий комплекс з укриттям у Солом’янському районі Києва

Реклама

У столиці запрацював новий заправно-відпочинковий комплекс мережі UPG, обладнаний укриттям на випадок повітряної тривоги. АЗК відкрився у Солом’янському районі столиці за адресою вул. Добробутна, 10 . Це простір, створений не лише для заправки автомобіля, а й для повноцінної зупинки в дорозі.Особливістю комплексу є інклюзивне укриття на випадок повітряної тривоги. Воно розраховане загалом на 150 осіб та повністю адаптоване для людей з інвалідністю. Це вже не перший подібний об’єкт мережі. Подібні заправно-відпочинкові комплекси із власними укриттями успішно працюють у селищах Немішаєве на Київщині, у Сокільниках на Львівщині та у Стрижавці на Вінниччині.

На новій заправці у Жулянах клієнтам доступне високоякісне пальне UPG, мммкава від барист і кухня від шефів.

У кафе готують страви з-під ножа, з фокусом на якість, швидкість і вишуканий смак. Мммкава готується зі 100% зерен арабіки преміум-класу та доступна в різних варіаціях: без кофеїну, на рослинному чи безлактозному молоці. Простір комплексу продуманий так, щоб водії та пасажири могли комфортно перепочити між поїздками.

З нагоди відкриття UPG запустила спеціальну пропозицію для клієнтів. Протягом місяця за заправку з карткою лояльності UPG нараховуються бонуси:

2 грн за літр на брендове пальне,

1 грн за літр на дизель, бензин і газ.

Окрім цього, перші клієнти з бонусною карткою, які заправляються від 25 літрів і більше, отримують гарантований сюрприз. Серед подарунків – бургер, пончик, ароматизатор UPG, мммкава або фірмова цукерка до гарячого напою.

Відкриття нового АЗК у Києві є частиною стратегії розвитку мережі UPG у великих містах і на ключових транспортних напрямках. Компанія послідовно розширює присутність у столиці, турбуючись про машини і людей в дорозі.