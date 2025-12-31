Запорізьку АЕС приєднали до української мережі: що відбувається на місці

Запорізька АЕС / © УНІАН

Технічні фахівці за підтримки МАГАТЕ завершили ключові ремонтні роботи на лініях електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Відновлення стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про припинення вогню в районі АЕС.

Як повідомили в МАГАТЕ та Міністерстві енергетики України, напередодні було відновлено лінію електропередач, яка з’єднує ЗАЕС з українською енергосистемою. Станцію, що нині перебуває в режимі “холодного зупину”, знову заживили з підконтрольної Україні території. Радіаційний фон — у межах норми.

Це вже третій випадок за останні місяці, коли за посередництва МАГАТЕ вдається відновити зовнішнє електропостачання ЗАЕС. Загалом з початку повномасштабної війни станція пережила щонайменше 12 блекаутів, спричинених обстрілами з боку російських окупантів.

На тлі завершення ремонтів у Міністерстві закордонних справ України попереджають: Росія і надалі намагатиметься під’єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Про це в ефірі ТСН заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, саме російські війська цілеспрямовано пошкоджують лінії електропередач, щоб перевірити можливість перепідключення станції.

“Росіяни самі перебили кабелі, що живлять ЗАЕС. Зробили це виключно з метою тестування підключення станції до своєї енергомережі. Тобто вони продовжують готуватися до, по суті, крадіжки Запорізької АЕС. І з цією метою перебивають лінії, ставлячи під загрозу існування цього унікального й величезного ядерного об’єкта”, – повідомив Георгій Тихий.

У МЗС наголошують: саме дії Росії є причиною регулярних знеструмлень станції та постійних ризиків для ядерної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, Путін готовий працювати з Україною для відкриття станції, яка зараз окупована РФ.