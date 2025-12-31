Не "с прошедшим" и не "с наступающим": как правильно поздравлять с Новым годом

Новый Год / © pexels.com

Период новогодне-рождественских праздников часто растягивается на недели, и поздравления продолжают раздаваться даже после календарных дат. Однако, желая почтить друзей или коллег, украинцы часто допускают распространенную языковую ошибку, употребляя фразу «с прошедшим». Языковеды отмечают: это типичная калька по русскому языку («с прошедшим»), которой следует избегать.

Об этом пишет «Телеграф».

Для неформального общения, теплых SMS или разговора с близкими идеально подойдут простые и искренние фразы. Они звучат естественно и не создают дистанцию.

Эксперты советуют использовать следующие варианты:

«Хоть и с опозданием, но поздравляю с Новым годом!»

«С прошлым Новым годом! Пусть он принесет радость, покой и хорошие новости».

Такие формулировки подчеркивают ваше внимание к человеку, несмотря на время, когда прозвучало приветствие.

Официальные поздравления

В рабочих чатах, официальных письмах партнерам или руководству стиль должен быть более сдержанным. Здесь важно сохранить уважение к адресату и продемонстрировать высокий уровень грамотности. Для делового этикета лучше всего подходят следующие конструкции:

«Примите поздравления по случаю прошедшего Нового года».

«Поздравляю вас с прошлым Новым годом и желаю удачи в новом году».

Эти фразы стилистически нейтральны, правильны и демонстрируют ваше профессионализм. Используя их, вы избежите неудобных речевых ошибок и произведете хорошее впечатление на собеседника.

Еще одно распространенное заблуждение, когда поздравляют «с наступающим». Правильно говорить «с грядущим».

Напомним, слово «капюшон», которое часто используют украинцы для обозначения части верхней одежды, имеет французское происхождение. В то же время, в украинском языке существуют удельные и благозвучные соответствия, в частности «пол» и «каптур», зафиксированные в Словаре украинского языка и употребляемые еще в классической литературе.

Кроме этого, языковеды обращают внимание на малоупотребительные диалектизмы — затула, коба и кобка, которые также могут служить альтернативами иноязычному слову и обогащать украинский словарный запас.