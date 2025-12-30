Салат с привкусом СССР: украинцам объяснили, готовить ли оливье на Новый год

Оливье / © pexels.com

В преддверии зимних праздников украинские соцсети традиционно превращаются в поле битвы. На этот раз под прицелом не только советские персонажи как Дед Мороз, но и обычная тарелка салата. «Советский кулич», «символ дефицита» и «памятник СССР в вашей тарелке» — так сегодня называют оливье противники старого быта в TikTok и Instagram. Пока одни ищут альтернативные рецепты, другие защищают блюдо как «вкус детства». Откуда взялся этот салат и почему борьба с ним оказалась сложнее демонтажа памятников Ленину?

BBC

Французский миф и московская реальность

Поклонники салата часто апеллируют к его «благородному» происхождению: мол, блюдо придумал француз Люсьен Оливье, поэтому оно не имеет ничего общего с советщиной. Однако историки кулинарии напоминают: Люсьен (при рождении — Николай) был потомком французов, живших в царской Москве.

Оригинальный рецепт 1860-х годов, который подавали в ресторане Эрмитаж, был действительно буржуазным: мясо рябчиков, телячий язык, икра, раковые шейки, каперсы и соус провансаль на элитном оливковом масле. Но после революции 1917 за такую тарелку салата можно было поплатиться жизнью — рябчики стали символом «вражеского класса».

Овощи на «Оливье». / © Фото из открытых источников

Как оливье стал «советской пасхой»

Реабилитация салата состоялась в 1939 году, но подлинное перерождение он пережил в 60-х. Чтобы сделать блюдо доступным для «простого советского народа», дорогие ингредиенты заменили на то, что можно было найти (или «достать») в магазинах. Рябчик превратился в лекарственную колбасу, каперсы — в маринованные огурцы, а изысканный соус — в майонез.

Из-за постоянного дефицита даже эти простые продукты собирали месяцами, поэтому оливье приобрело статус сакрального праздничного блюда. Профессор Елена Стяжкина в своих трудах метко называет этот салат «советской пасхой» — символом лучшей, «сытой» жизни, которая наступала лишь раз в год.

Клопотенко против «тюремной еды»

Одним из первых кулинарных радикалов, объявивших оливье войну, стал шеф-повар Евгений Клопотенко. Еще в 2018 году он сравнил потребление советских блюд с жизнью бывшего узника, который, выйдя на свободу, продолжает питаться по тюремному меню. Его позиция проста: культивируя оливье, мы остаемся в культурной орбите России.

Сегодня это движение подхватили блоггеры. К примеру, Антон Назаренко из Запорожья в своих видео сравнивает оливье на столе с памятником Ленину на площади. По его мнению, 90% аргументов «за оливье» (вроде «еда вне политики») идентичны аргументам в защиту русского языка или музыки.

«Легко отказаться от российской оперы, которую никогда не видел, но отказаться от чего-то настолько родного, как оливье — это гораздо больший эмоциональный вызов», — говорит блоггер.

Чем можно заменить оливье?

Для многих украинцев прощание с оливье — это не просто поиск другого рецепта, а попытка изменить саму культуру празднования. Эксперты по гастрономии и культурологи советуют не просто вычеркивать блюдо, а наполнять праздник новыми смыслами:

Поменять рецепт. Специалисты отмечают, что советское оливье стало вредным не только идеологически, но и кулинарно из-за избытка майонеза и дешевой колбасы. Вместо них советуют использовать запеченную индейку, куриное филе или телячий язык. Консервированные огурцы лучше заменить свежими или засоленными, а тяжелый майонез — легким соусом на основе греческого йогурта или домашнего айоли. Так салат превращается из символа дефицита в современное мясное блюдо.

Обновите свой праздничный календарь. Эксперты советуют переносить фокус из громкого советского «Нового года» на Рождество или День святого Николая. Это автоматически меняет меню: вместо ночных застолий с тяжелыми майонезными салатами главным событием становится Рождественский ужин. Здесь царят аутентичные украинские блюда — кутья, запеченная рыба, грибная похлебка и вареники, среди которых оливье выглядит просто некстати.

Обновите свою культуру потребления. Психологи и диетологи призывают уходить от традиции «готовить тазиками» и сидеть часами перед телевизором. Новый подход — это легкий ужин с изысканными закусками или морепродуктами. Главный совет экспертов: уделять больше внимания общению и эмоциям, а не попыткам «доесть все приготовленное» в течение следующих трех дней.

Стоит ли спорить за столом?

Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко считает, что чрезмерное внимание к оливье может быть даже вредным. Пока мы дискутируем о прошлом, мы забываем предлагать что-нибудь настоящее. Молодое поколение уже сейчас относится к оливью прохладно — для них это просто один из многих вариантов в отделе кулинарии, а не «святыня».

В конце концов, борьба с оливье — это не о запрещении горошка, а о разрыве эмоциональной связи с советской эпохой. Как говорят сами «борцы с салатом», главное — не убедить всех немедленно выбросить миску с едой, а заставить задуматься: хотим ли мы и дальше нести это наследие в свое будущее?

