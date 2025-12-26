Не Маша и не Мариша: как красиво и по-украински называть Марию

Украинский язык / © Freepik

Имя Мария остается одним из самых популярных не только в Украине, но и во всем мире многие столетия. Оно имеет глубокие исторические корни и мощную энергетику. Однако в быту украинцы часто используют формы, которые не присущи нашему языку, забывая о богатстве родных соответствий.

Об этом пишет «24 Канал».

Почему «Маша» — это не по-украински

В Украине часто услышаны обращения «Маша», «Машуня» или «Мариша». Однако филологи отмечают: эти формы являются калькой по русскому языку. Суффиксы, образующие имена типа Даша, Глаша, Саша, Миша, являются характерным признаком русской морфологии.

Украинский язык имеет собственную, очень богатую палитру нежных форм для имени Мария, которые передают нежность и близость без использования инородных конструкций.

Как обращаться к Марии на украинском

В нашем языке существует множество благозвучных вариантов, которые следует использовать в повседневном общении:

Маричка;

Маша;

Маруся;

Мариченька;

Маричейка;

Маня;

Маруня;

Марунечка.

Эти формы глубоко укоренены в украинском фольклоре и литературе. Например, имя Маруся воспето в известной народной песне «Ой не ходи, Гриша», а Маричка стала символом любви благодаря хиту «Ой, Маричко, чичери». Более того, вариант Маричейки даже отражен на географической карте — так называется высокогорное озеро в Карпатах.

Поэтому, выбирая, как обратиться к близкому человеку, следует помнить, что украинские ласковые формы не только украшают имя, но и сохраняют нашу культурную идентичность.

Напомним, по нормам действующего украинского правописания правильной формой мужского отчества от имени Игорь является Игоревич. Варианты Игоревич и Игоревич сейчас считаются ошибочными из-за грамматических особенностей имени, принадлежащего к мягкой группе.

Для женщин нормативной остается форма Игоревна, а ряд отчества, таких как Григорьевич или Николаевич, закрепились в языке исторически и не меняются.